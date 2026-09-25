Oggi in Svizzera

Una seconda banca lascia il centro finanziario della Svizzera: è una “sveglia” per Zurigo? Dopo l’annuncio, il mese scorso, del trasferimento di Vontobel da Zurigo a Zugo, la decisione di Cembra di spostare tutto il personale da Zurigo a Baden ha acceso il dibattito sull’attrattiva della città come sede per le imprese.

Cembra afferma che il previsto trasferimento a Baden, nel Canton Argovia, è dovuto ai cambiamenti nel mondo del lavoro e alla “pianificazione a lungo termine delle sedi e degli spazi” dell’azienda. “Gli attuali locali erano stati progettati per esigenze diverse e le possibilità di adattamento sono limitate”, ha dichiarato al Tages-Anzeiger la responsabile della comunicazione Nicole Bänninger. L’azienda ha esaminato diversi immobili, anche a Zurigo. Baden è risultata la soluzione più adatta alle sue esigenze. Il nuovo ufficio offre “infrastrutture moderne, tecnologie edilizie all’avanguardia e un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico”.

Quando Vontobel ha annunciato il mese scorso il trasferimento a Zugo, la Città di Zurigo aveva dichiarato di non aspettarsi un esodo delle società finanziarie. Christian Bretscher, direttore dell’Associazione delle banche zurighesi, considera tuttavia i due trasferimenti un “campanello d’allarme”. Le partenze previste dovrebbero rappresentare un’occasione per la città e il cantone di “esaminare criticamente le proprie politiche di localizzazione”, ha dichiarato Bretscher ai giornali del gruppo Tamedia.

Le restrizioni edilizie a Zurigo rendono difficile riconvertire gli edifici per usi specifici in tempi ragionevoli. È inoltre risaputo che, dal punto di vista fiscale, Zurigo è “estremamente poco attrattiva” per le aziende, ha aggiunto Bretscher.

Sia Vontobel sia Cembra hanno preferito non commentare se anche considerazioni fiscali abbiano avuto un ruolo nella decisione di trasferirsi. Tuttavia, negli ultimi cinque anni le entrate fiscali di Zurigo provenienti dalle imprese sono aumentate di oltre il 25%. L’onere fiscale effettivo per le aziende è del 19,6% a Zurigo, contro appena il 15% circa a Baden. Una riduzione delle imposte nel Canton Zurigo è stata bocciata alle urne nel maggio 2025.

Secondo quanto riportato dai giornali di Tamedia, nel 2025 Cembra ha versato circa 45 milioni di franchi di imposte, una parte considerevole delle quali è andata alla Città e al Canton Zurigo.