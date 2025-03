L’influenza crescente di TikTok preoccupa l’Europa – e la Svizzera

A gennaio, gli Stati Uniti hanno quasi bandito del tutto TikTok per le preccupazioni legate alla sorveglianza e alla sicurezza nazionale. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

La piattaforma cinese è sotto indagine per algoritmi che influenzano le elezioni e diffondono contenuti dannosi. Nonostante le crescenti preoccupazioni per la democrazia e la salute mentale dei giovani, acuite dall’ascesa dell’estrema destra in Germania, la Svizzera esclude un divieto.

Con i suoi video brevi e coinvolgenti, TikTok intrattiene miliardi di persone ma allarma le autorità negli Stati Uniti e in Europa. Quasi bandito negli Stati Uniti per timori di spionaggio, l’Unione europea (UE) lo ha messo sotto scrutinio per il sospetto che diffonda contenuti dannosi e possa influenzare le elezioni.

Ricercatori e ricercatrici stanno anche esaminando il ruolo dei suoi algoritmi di raccomandazione nell’ascesa del partito di estrema destra tedesca Alternative für Deutschland (AfD), che ha raddoppiato i suoi consensi nelle recenti elezioni federali in Germania e gode di grande visibilità sull’app.

Queste preoccupazioni si estendono alla vicina Svizzera, dove TikTok conta oltre due milioni di utenti, per il 75% di età compresa tra i 12 e i 19 anni. A gennaio, la società madre dell’app, ByteDance, ha registrato una sede a Zurigo, probabilmente per espandere la sua presenza nel Paese alpino, anche se i suoi piani non sono stati resi noti.

A differenza dell’UE, la Svizzera non ha ancora regolamentato le principali piattaforme tecnologiche e ha finora escluso un divieto di TikTok. “La sicurezza informatica è responsabilità delle aziende e dei privati”, ha dichiarato una portavoce dell’Ufficio federale della cibersicurezza.

Di recente, tuttavia, il Governo svizzero ha dichiaratoCollegamento esterno che sta valutando la possibilità di vietare TikTok per i e le minori di 16 anni. Secondo diversi esperti ed esperte, la diffusione della piattaforma e il suo algoritmo rappresentano un rischio per la democrazia e la salute pubblica.

“In una democrazia diretta, è fondamentale valutare gli effetti delle piattaforme sull’opinione pubblica e garantire l’accesso a informazioni affidabili”, afferma Estelle Pannatier, policy manager dell’ONG svizzera AlgorithmWatch CH.

Democrazia a rischio

Le preoccupazioni per l’impatto di TikTok sulla democrazia sono in aumento. Alle recenti elezioni parlamentari in Germania, l’AfD è stato il secondo partito più votato e ha goduto di una grande visibilità su TikTok.

“L’AfD ha più visualizzazioni e account fan su TikTok rispetto agli altri partiti”, spiega Anna Katzy-Reinshagen, analista dell’Institute for Strategic Dialogue (ISD) di Berlino.

Katzy-Reinshagen e altri ricercatori hanno esaminato il ruolo dell’algoritmo di TikTok nella diffusione della disinformazione e nell’amplificazione di determinati contenuti politici. La loro analisiCollegamento esterno ha rilevato che il 49% dei primi cinque video politici riprodotti proveniva dall’AfD e che molti post relativi alle elezioni non erano segnalati con il disclaimer raccomandato dalla Commissione europea per indicare la pubblicità politica.

Un altro studioCollegamento esterno condotto dall’organizzazione investigativa Global Witness ha rilevato che l’algoritmo di TikTok ha promosso massicciamente i contenuti pro-AfD – persino nei confronti dell’utenza non schierata con il partito – prima delle elezioni.

Anche partiti politici tedeschi come il Partito socialdemocratico e la sinistra Die Linke hanno aumentato la loro presenza su TikTok in vista delle elezioni di febbraio, ma i loro contenuti sono stati molto meno visibili di quelli dei partiti tendenti a destra.

Non è una novità: l’AfD era già il partito più forteCollegamento esterno e il più suggeritoCollegamento esterno nella barra di ricerca dell’app cinese prima delle elezioni regionali ed europee del 2024, dove ha guadagnato consensi tra i e le giovani dai 18 ai 24 anni.

La parlamentare svizzera Meret Schneider (Partito dei Verdi) teme che un fenomeno simile possa verificarsi anche in Svizzera. Come in Germania, anche nella Confederazione l’Unione democratica di centro – il partito della destra conservatrice – riceve più attenzione su TikTokCollegamento esterno rispetto ai suoi concorrenti, nonostante la sua presenza sulla piattaforma sia solo agli inizi.

In un’intervistaCollegamento esterno al quotidiano Tages- Anzeiger, Schneider ha chiesto una regolamentazione “urgente” delle piattaforme sociali.

TikTok può e i rischi per la gioventù in Svizzera

Le preoccupazioni su TikTok non si limitano alla politica. Recentemente, le autorità cantonali svizzere hanno espresso timoriCollegamento esterno per una sfida proveniente dagli Stati Uniti che incoraggiava le giovani generazioni ad assumere dosi eccessive del comune antidolorifico paracetamolo tramite video su TikTok.

Un’inchiesta della televisione pubblica svizzera SRFCollegamento esterno ha rivelato come, proponendo video basati su molti dati comportamentali dell’utenza, l’algoritmo della piattaforma possa amplificare i sentimenti di tristezza e depressione. “Se qualcuno reagisce a contenuti tristi o depressivi, l’algoritmo di TikTok ne raccomanda ancora di più”, afferma Lion Wedel, ricercatore del Weizenbaum Institut di Berlino che sta analizzando la piattaforma.

Alcuni documenti resi pubblici negli Stati UnitiCollegamento esterno lo scorso anno hanno indicato che TikTok era consapevole dei rischi associati ai suoi algoritmi di raccomandazione, ma non ha agito per arginare tali effetti.

Anche l’Università di Zurigo sta esaminando il possibile legame tra i video di TikTok e la diffusione di alcol e fumo tra gli e le adolescenti in Svizzera. “Molti video mostrano giovani che si divertono tra amici con un bicchiere [di alcol] o una sigaretta in mano”, afferma Thomas Friemel, professore esperto di media.

I risultati di questa ricercaCollegamento esterno, che ha coinvolto circa 1’500 adolescenti di tutta la Svizzera, saranno pubblicati in autunno.

Algoritmi preoccupanti

Molte piattaforme social utilizzano algoritmi di raccomandazione, ma la sofisticata tecnologia di intelligenza artificiale di TikTok e la sua enorme diffusione la rendono più preoccupante di altre piattaforme, secondo gli esperti e le esperte che ne studiano gli effetti.

“TikTok è unico”, afferma Lion Wedel del Weizenbaum Institut di Berlino. “Si adatta in tempo reale all’utente, mentre altre piattaforme sono molto più lente”, spiega. Il ricercatore, che sta analizzando i dati donati da 350 utenti di TikTok e 120 di Instagram, ha scoperto che l’app cinese raccoglie più informazioni dei suoi concorrenti per affinare la personalizzazione dei feed.

TikTok memorizza i video guardati dall’utenza per un massimo di tre mesi e tiene traccia di un massimo di 6’000 like passati, indipendentemente dall’età. Raccoglie inoltre tutte le attività di chi la usa – come il tempo di visualizzazione, le pause e l’interazione – e le conserva per mesi.

La personalizzazione dei contenuti consigliati è frutto di potenti algoritmi di apprendimento automatico che elaborano tutte queste informazioni in tempo reale. “I dati di Tiktok sono i più dettagliati”, afferma Wedel.

Un’altra caratteristica di TikTok è che interpreta non solo le interazioni esplicite (like, commenti, follow), ma anche quelle implicite. “Cerca di capire cosa attira la nostra attenzione, anche per pochi millisecondi”, afferma Martin Degeling, informatico dell’ONG AI Forensics, che indaga sugli algoritmi opachi. Questa capacità di personalizzare il feed in modo altamente mirato è ciò che rende TikTok così innovativo e coinvolgente, secondo Degeling.

Verso una regolamentazione svizzera

L’utenza elvetica gode di una protezione parziale grazie alla Legge europea sui servizi digitali, che vieta gli annunci mirati per i minori, impone la trasparenza degli algoritmi di raccomandazione e richiede alle piattaforme di rimuovere rapidamente i contenuti illegali

Ma Estelle Pannatier di AlgorithmWatch ritiene che questo non sia sufficiente a proteggere gli utilizzatori e le utilizzatrici. “La regolamentazione in Svizzera è essenziale”, afferma l’attivista.

Pannatier è favorevole a una maggiore trasparenza nel modo in cui le piattaforme raccomandano e moderano i contenuti e si rivolgono a gruppi specifici di utenti. Una proposta di legge in questa direzione era attesa per l’anno scorsoCollegamento esterno, ma il Governo svizzero continua a rimandarla e non è chiaro come e quando si procederà, riferisce una portavoce del Dipartimento federale delle comunicazioni.

Alcuni Paesi, come l’India, hanno vietato del tutto TikTok, mentre altri, come gli Stati Uniti, il Canada e diverse nazioni europee, ne hanno limitato l’uso sui dispositivi governativi.

La decisione della Svizzera di non vietare l’app è arrivata nonostante un rapportoCollegamento esterno del 2023 dell’Istituto nazionale dei test per la cybersicurezza avesse evidenziato i rischi legati agli ampi diritti che l’utenza può concedere alla piattaforma e alla frequente localizzazione, che rendono la sorveglianza “tecnicamente possibile”. Tuttavia, secondo le autorità svizzere, il test non ha rilevato alcuna prova di vulnerabilità o di monitoraggio e questo è stato sufficiente per escludere un divieto.

Martin Degeling di AI Forensics avverte che senza una regolamentazione, i piccoli Paesi come la Svizzera faranno fatica ad agire contro gli abusi delle piattaforme: “Se una minaccia specifica si diffonde su TikTok, sarà più difficile per la Svizzera contrastarla”.

A cura di Gabe Bullard e Veronica De Vore