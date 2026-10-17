La settimana in Svizzera

La vicinanza tra Donald Trump e Gianni Infantino è un vantaggio o un peso per il presidente della FIFA?

Questa settimana un nuovo episodio ha alimentato le polemiche attorno a Gianni Infantino. Un’inchiesta pubblicata dai media britannici sostiene che il presidente della FIFA avrebbe beneficiato di numerosi vantaggi finanziari non dichiarati. Le rivelazioni hanno fatto rapidamente il giro della stampa internazionale, riaccendendo le critiche nei confronti del dirigente svizzero.

Secondo l’inchiesta, questi vantaggi ammonterebbero a oltre 1,76 milioni di dollari. I giornalisti e le giornaliste si interrogano inoltre su alcuni uffici affittati dalla FIFA nella Trump Tower di New York, che sarebbero però rimasti in gran parte inutilizzati. Le rivelazioni sollevano nuovi interrogativi sulla gestione dell’organizzazione e sui rapporti tra Gianni Infantino e l’entourage di Donald Trump.

Le nuove accuse si aggiungono a una lista già lunga di controversie. Dopo i Mondiali organizzati negli Stati Uniti, si sono moltiplicate le critiche per un avvicinamento giudicato eccessivo tra Gianni Infantino e Donald Trump. A suscitare polemiche sono stati, tra l’altro, il suo intervento per far annullare un cartellino rosso inflitto a un giocatore statunitense e il progetto di privatizzare parzialmente alcune attività della FIFA.

Nonostante le ripetute polemiche, Gianni Infantino continua a godere di un solido sostegno nel mondo del calcio. L’espansione delle competizioni e la forte crescita dei ricavi della FIFA hanno rafforzato la sua posizione presso numerose federazioni nazionali. In vista delle elezioni presidenziali previste a marzo in Marocco, nulla permette di affermare che le nuove rivelazioni compromettano seriamente le sue possibilità di ottenere un nuovo mandato.