Come una rete di cinque aziende svizzere sfrutta le persone sole di tutta Europa

Affetto, amore, sesso: centinaia di siti di incontri promettono di soddisfare i nostri desideri più intimi. Ma i profili falsi sono numerosi e le pratiche commerciali sono dubbie. Cinque società svizzere stanno tirando le fila di un gran numero di questi siti web in tutta Europa, generando milioni di franchi di introiti, rivela un'inchiesta di SRF.

Dopo la morte della sua compagna e l’elaborazione del lutto, Rolf Antoniazzi ha deciso di ritrovare l’amore. Si iscrive a un sito di incontri gestito dalla società Qualidates per un mese di prova gratuito – o almeno così pensa.

Dopo meno di due settimane, si rende conto di una cosa: “È tutta una finzione”. Rolf sospetta che le donne che gli inviano messaggi siano profili falsi: le risposte arrivano troppo in fretta, le interlocutrici non rispondono alle sue domande, la differenza di età – a volte anche di 30 anni – è troppo grande. Rolf cancella il suo account.

A questo punto iniziano i problemi. Dice di non aver sottoscritto un abbonamento, ma Qualidates gli fa pagare quasi 60 franchi al mese. Purtroppo, se ne accorge solo due anni dopo, quando ormai ha perso circa 1’500 franchi.

Ha deciso di assumersi la responsabilità, visto che non si era accorto delle spese. Tuttavia, Rolf Antoniazzi ritiene che aziende come Qualidates non cerchino di mettere le persone in contatto tra loro, ma piuttosto di sfruttare la loro solitudine.

Zugo, la mecca dei siti di incontri dalle pratiche dubbiose

Il caso di Rolf Antoniazzi è solo uno dei tanti. Il dipartimento investigativo della SRF si è messo sulle tracce di questi siti di incontri dalle dubbie pratiche. L’indagine li ha portati a Zugo.

Negli ultimi dieci anni, le organizzazioni europee per la tutela dei consumatori hanno ricevuto più di 800 reclami relativi a siti di incontri gestiti da società con sede in Svizzera. Nella Confederazione, 331 persone hanno presentato reclami alla Segreteria di Stato dell’economia (Seco) contro gli stessi operatori di siti di incontri.

Cinque società, tutte con sede nel cantone di Zugo, sono dietro questi siti web: Paidwings AG, Date4friend AG, Dateblaster AG, Dateyard AG e Qualidates AG. Queste società affermano di essere indipendenti l’una dall’altra. Tuttavia, l’indagine di SRF rivela che operano come una rete.

Ad eccezione di Dateyard, tutte le società sono state fondate dalla stessa società madre: Eins11 AG. Quando sono state fondate, Eins11 AG deteneva tutte le azioni delle quattro società. E, secondo il registro di commercio , Dateyard teneva le sue riunioni negli uffici dell’ex fiduciario di Eins11.

Truffe simili

Tutte e cinque le società sono oggetto di critiche per truffe simili. Una volta sottoscritto un abbonamento, questo viene rinnovato automaticamente. Le cancellazioni non vengono accettate.

Non solo: le società riscuotono aggressivamente i debiti attraverso un’agenzia di recupero crediti, a volte persino tramite uno studio legale tedesco.

In termini di relazioni umane, gli uomini e le donne intervistati hanno dichiarato di non aver mai incontrato una persona vera. SRF ha visitato due di questi siti di incontri: nurswinger.ch di Paidwings e bleibnichtalleine.ch di Qualidates.

L’esperienza di SRF conferma quanto raccontato in precedenza. Un’armata di account mostra grande “interesse”, poi incoraggia le persone a rivolgersi ad altre piattaforme di incontri a pagamento. E i siti sono pieni di profili falsi.

La solitudine è un lucroso business

Negli ultimi due anni e mezzo, questi cinque operatori con sede a Zugo hanno fatturato almeno 24 milioni di euro, secondo i dati interni sui “clienti ad alto rischio” del fornitore di servizi di pagamento Worldline. Si tratta di dati analizzati da SRF e dalla rete internazionale di giornalisti European Investigative Collaborations (EIC) nell’ambito dell’inchiesta “Dirty Payments” (vedi riquadro in basso).

In Svizzera, il gruppo francese Worldline è onnipresente. Quando un cliente presenta la propria carta bancaria al terminale di una filiale Coop o inserisce i dati della propria carta di credito online, ad esempio, Worldline assicura l’elaborazione in background del pagamento.

Il Gruppo Worldline non ha commentato le sue relazioni commerciali con le società di Zugo. In generale, la società francese scrive che gli operatori di siti di incontri sono generalmente considerati un rischio. I loro clienti chiedono rimborsi più frequentemente rispetto ad altri modelli di business.

È possibile che le società di Zugo abbiano contratti con altri fornitori di pagamenti e guadagnino ancora di più.

Non sono state riscontrate pratiche illegali

Ad oggi, nessun tribunale ha riscontrato pratiche illegali tra le cinque società di Zugo. La Seco potrebbe però intraprendere un’azione legale contro le agenzie di incontri avviando un procedimento penale.

Per il momento, tuttavia, la Segreteria di Stato dell’economia sta ricevendo un gran numero di denunce anonime, a cui non può però essere dato seguito per mancanza di prove tangibili.

Cosa fare in caso di lettere di recupero crediti ingiustificate Cosa fare se si ricevono solleciti di pagamento da queste società anche se si è disdetto l’abbonamento? – Inviare una lettera di disdetta scritta alla società; – Contattare il fornitore della carta di credito per avviare una procedura di chargeback. In questo modo sarà possibile recuperare i pagamenti non autorizzati e bloccare gli addebiti futuri; -Se si ricevono altre fatture, solleciti o lettere da un’agenzia di recupero crediti, non effettuare alcun pagamento; – È possibile presentare un reclamo per pratiche commerciali sleali all’Ufficio federale dell’economia (Seco) quiCollegamento esterno.

I membri del consiglio di amministrazione rifiutano di commentare SRF ha contattato i consigli di amministrazione delle società svizzere Paidwings, Qualidates, Date4friend, Dateyard e Dateblaster. Nessuna delle persone contattate telefonicamente ha voluto commentare il proprio modello di business. Alcune hanno dichiarato di non avere alcun legame con l’azienda, o sembravano non essere a conoscenza delle attività dell’impresa che gestivano. Interrogate, le società stesse hanno scritto che le loro offerte sono conformi alla legge e che la soddisfazione dei clienti è la loro massima priorità. Dichiarazioni delle cinque agenzie di incontri Le cinque società di Zugo hanno respinto le critiche in risposte separate. In sintesi, scrivono: – Le accuse menzionate da SRF sono incomprensibili e completamente infondate; – Sono fornitori indipendenti di piattaforme di incontri; – Collaborano in ogni momento con le autorità che li contattano. SRF ha cercato di ottenere informazioni dalla fiduciaria di Zugo e da Eins11, fondatore di quattro delle cinque agenzie di incontri. Non è arrivata alcuna risposta.

L’indagine “Dirty Payments” Questa inchiesta della SRF fa parte della serie di indagini ” Dirty Payments “, condotta da 21 media internazionali sotto il coordinamento della rete European Investigative Collaborations (EIC). Si basa su documenti riservati ottenuti dall’EIC e da Der Spiegel riguardanti il colosso dei pagamenti online Worldline, una società francese. L’analisi dei dati ha permesso, tra le altre cose, di stimare la redditività del settore dei siti di incontri dalle pratiche dubbiose con sede a Zugo. Media partecipanti: Mediapart (Francia), Der Spiegel (Germania), NRC (Paesi Bassi), Le Soir e De Standaard (Belgio), Reporters United (Grecia), Expresso (Portogallo), InfoLibre (Spagna), Politiken (Danimarca), VG (Norvegia), TBIJ e ITV News (Regno Unito), SRF e Die Wochenzeitung (Svizzera), Dagens Nyheter (Svezia), Snoop.ro (Romania), TVN24 (Polonia), 24.hu (Ungheria), HlídacíPes.org (Repubblica Ceca), Drop Site News (USA) e Toronto Star (Canada). Coordinamento: Stefan Candea (EIC), Yann Philippin (Mediapart), Sven Becker (Der Spiegel) Analisi dei dati: Yann Philippin (Mediapart), Konstantina Maltepioti (Reporters United), Christoph Winterbach (Der Spiegel) e Rik Wassens (NRC)

Tradotto con il supporto dell’IA/Zz