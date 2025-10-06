C’è davvero il 72% di persone straniere nelle carceri svizzere, come sostiene Donald Trump?

Di recente, Donald Trump ha citato la Svizzera durante il suo intervento all’ONU per denunciare "l’ingratitudine dei migranti nei confronti del Paese che li accoglie", affermando che il 72% dei detenuti nelle carceri svizzere è di nazionalità straniera. Sebbene la cifra sia corretta, l’uso che ne ha fatto il presidente statunitense è semplicistico e fuorviante. È quindi necessaria una contestualizzazione.

Elio Sottas/Julien Furrer, RTS

La sovrarappresentazione delle persone straniere nelle statistiche sulla criminalità è un fenomeno universale, osservabile in tutti gli Stati del mondo.

Tuttavia, non si può spiegare la delinquenza o la criminalità semplicemente con la nazionalità, isolandola da ogni contesto giuridico, socioeconomico e demografico.

L’istituzione giudiziaria

In Svizzera, diverse ragioni strutturali permettono di comprendere il dato del 72% di detenuti stranieri. Innanzitutto, le persone di origine straniera non possono scontare la pena al di fuori del carcere.

“Gli stranieri non hanno necessariamente un domicilio in Svizzera e quindi non possono beneficiare del braccialetto elettronico e dell’assegnazione alla residenza, né del lavoro di pubblica utilità come modalità di esecuzione della pena”, spiega alla Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS André Kuhn, professore di diritto penale all’Università di Neuchâtel. “Esiste una certa discriminazione insita nel diritto stesso”, riassume.

La detenzione preventiva, un incubo per gli stranieri

Le persone straniere sono anche sovrarappresentate nelle detenzioni preventive. “Vengono incarcerate più spesso prima del processo rispetto ai cittadini svizzeri, perché si teme che possano fuggire. Per questo si ricorre alla detenzione preventiva”. Si ricorda che le persone in detenzione preventiva sono presunte innocenti fino al processo, anche se di fatto sono incarcerate.

In Svizzera, al 31 gennaio 2025, secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica, su 6’994 persone detenute, 2’211 si trovavano in detenzione preventiva e 1’199 in “esecuzione anticipata delle pene e delle misure”, cioè non ancora giudicate e presunte innocenti, anche se hanno chiesto di iniziare a scontare la pena in anticipo per vari motivi.

Tra le 2’211 persone in detenzione preventiva, il 79% era di nazionalità straniera. Dall’inizio del rilevamento nel 1988, si tratta del numero più alto. Una tendenza che contribuisce ulteriormente alla sovrarappresentazione delle persone straniere nelle statistiche carcerarie, mentre i cittadini svizzeri, che possono generalmente continuare la loro vita in attesa del verdetto, sfuggono a questa contabilizzazione.

Leggi specifiche per gli stranieri

L’esperto in diritto cita altre due spiegazioni. “Esistono reati che possono essere commessi solo da persone straniere.” Si tratta in particolare delle 220 persone sottoposte a “misure coercitive secondo la legge federale sugli stranieri e l’integrazione”. In questo caso, si tratta quasi esclusivamente di procedure di espulsione di richiedenti l’asilo respinti dalle autorità.

Le persone straniere che devono essere espulse al termine della pena non possono inoltre beneficiare della liberazione condizionale. “Gli stranieri resteranno più a lungo in carcere rispetto agli svizzeri”, conclude André Kuhn.

Una questione di struttura demografica

La maggiore proporzione di stranieri in carcere è anche legata alla struttura demografica della popolazione. In Svizzera, i giovani uomini sono sovrarappresentati tra le persone di origine straniera. Queste categorie rappresentano, ovunque nel mondo, i due gruppi socio-demografici più criminogeni.

Poiché la popolazione straniera è composta in proporzione maggiore da giovani uomini (per via di tassi di natalità più elevati e della migrazione prevalentemente maschile), non sorprende che questa stessa popolazione sia maggiormente presente in carcere.

Disuguaglianze socioeconomiche

Le disuguaglianze socioeconomiche possono rendere le persone straniere più vulnerabili a forme di delinquenza, come la piccola criminalità legata alla sopravvivenza. Le popolazioni straniere sono più rappresentate nei contesti socioeconomici modesti e nella “classe media inferiore”. Questi ambienti generano circa il 60% della delinquenza, secondo i dati di asile.ch.

Alcuni comportamenti delittuosi, come i furti o lo spaccio di strada, sono anche più repressi rispetto ad altri tipi di criminalità, come i crimini finanziari o “da colletto bianco”. L’ONG Public Eye parla persino della Svizzera come di un “paradiso per la criminalità economica”.

Il livello di formazione come fattore determinante

Il livello di formazione è un’altra variabile determinante della delinquenza. Mentre solo metà della popolazione svizzera ha un livello di formazione “modesto” (primaria, secondaria, scuola professionale, apprendistato), nel 2013 questo stesso livello riguardava circa il 68% delle persone detenute in Svizzera.

Infine, i pregiudizi razzisti che possono attraversare le istituzioni di polizia e giudiziarie non aiutano. Un rapporto della Confederazione pubblicato a fine agosto ha evidenziato la mancanza di misure sufficienti contro il razzismo strutturale nei settori della giustizia e della polizia. Una strategia nazionale dovrebbe essere elaborata e attuata a partire dal 2026.

E la nazionalità, allora?

Nel fenomeno criminale, questi fattori esplicativi si combinano, si rafforzano, si bilanciano, talvolta si escludono. In un articolo pubblicato sulla rivista Vivre Ensemble, André Kuhn ricorda l’importanza di “determinare il peso relativo di ciascuna variabile nella spiegazione del fenomeno criminale. Per farlo, è necessario inserire tutte le variabili esplicative del crimine in un unico modello, che ci permetta di stabilire quale di queste variabili spiega la maggior parte del crimine, e poi il valore esplicativo aggiuntivo di ciascuna delle altre”.

In questo modo, la variabile principale nella spiegazione della criminalità è il sesso. “Essere uomo piuttosto che donna è quindi l’elemento più predittivo della commissione di un reato.” Al secondo posto troviamo l’età, poi il livello socioeconomico e infine il livello di formazione.

Il raro caso della “brutalizzazione”

La nazionalità “generalmente non spiega alcuna parte aggiuntiva della varianza della criminalità”, sostiene il criminologo e professore di diritto. Precisa, tuttavia, che in alcuni rari casi può essere, dopo sesso, età, status socioeconomico e livello di formazione, la quinta variabile esplicativa di un crimine. La nazionalità può spiegare questa minima parte della criminalità “straniera” nel caso molto particolare della migrazione proveniente da un Paese in guerra.

Il modello violento fornito da uno Stato in guerra tende leggermente a “disinibire i cittadini, che diventano quindi più violenti”, a causa dei traumi subiti. Un fenomeno noto in criminologia con il nome di “brutalizzazione”, che può essere generato anche dalle violenze incontrate nei Paesi “d’accoglienza” (violenze poliziesche, protezione “muscolare” delle frontiere, pena di morte e culto delle armi negli Stati Uniti). Da qui l’importanza di prendersi particolarmente cura dei rifugiati di guerra, come fa, ad esempio, il Servizio ambulatoriale per vittime di tortura e guerra della Croce rossa svizzera.

