Asilo in Svizzera: i dati più importanti in un colpo d’occhio

Incontro a Horw, nel Canton Lucerna, tra la popolazione del posto e le persone richiedenti asilo ospitate in un centro. Keystone / Urs Flueeler

La guerra in Ucraina, il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan o le conseguenze della crisi climatica a livello mondiale spingono milioni di persone a esiliarsi per raggiungere Paesi più sicuri.

Quando le catastrofi colpiscono il mondo, anche la Svizzera ne risente, essendo considerata un Paese rifugio. Ma chi arriva nella Confederazione e chi è autorizzato a rimanere?

Per rispondere a queste domande, il team dati della Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF aggiorna ogni mese una serie di grafici Collegamento esternoche illustrano i principali sviluppi nel settore dell’asilo in Svizzera.

Chi si trova attualmente nel processo d’asilo?

Si può immaginare il processo d’asilo come una grande sala d’attesa. Chi chiede asilo in Svizzera entra in questa sala e spesso per uscirne deve attendere molti anni.

Il numero di persone attualmente presenti nel sistema d’asilo in Svizzera è il più alto da decenni. La ragione principale è l’arrivo di cittadine e cittadini ucraini a partire da febbraio 2022.

Contenuto esterno

La stragrande maggioranza delle persone di nazionalità ucraina riceve lo status di protezione SCollegamento esterno. In questo modo, viene loro concessa una protezione temporanea immediata e non devono sottoporsi alla procedura di asilo. Ecco perché non compaiono nei grafici seguenti.

Quante nuove richieste di asilo vengono presentate ogni mese?

Il numero di nuove richieste di asilo al mese fornisce un’indicazione importante su come si sta evolvendo la situazione nel settore. Dal 1994 i dati vengono pubblicati annualmente, e dal 2013 la loro diffusione è curata dalla Segreteria di Stato per la migrazione (SEM).

Contenuto esterno

Dal grafico si distinguono chiaramente, ad esempio, la guerra del Kosovo nel 1998/1999 e la crisi europea dei rifugiati alla fine del 2015, che hanno portato a un forte aumento del numero di persone che richiedono asilo in Svizzera.

Da dove provengono le persone che presentano domanda di asilo?

Molti dei dieci Paesi da cui provengono attualmente la maggior parte dei rifugiati sono coinvolti in conflitti regionali.

La presenza di una diaspora già ben consolidata contribuisce anche a spiegare perché alcune nazionalità chiedano asilo nella Confederazione più spesso di altre.

Cliccate sulle intestazioni della tabella per modificare l’ordine:

Contenuto esterno

Quali richieste di asilo vengono accolte e quando?

In sintesi, una domanda di asilo può ricevere tre tipi di risposta:

La domanda della persona richiedente viene accolta e le viene riconosciuto lo status di rifugiato.

La richiesta viene respinta e la persona viene rimandata indietro.

La domanda viene respinta, ma la persona è autorizzata a rimanere temporaneamente, poiché un rimpatrio sarebbe inaccettabile per motivi umanitari, ad esempio se il o la richiedente rischia la tortura o in caso di guerra nel suo Paese d’origine. Tuttavia, questi motivi possono cambiare o venire meno.

Mentre alcune nazionalità hanno poche possibilità di ottenere l’asilo, per altre le decisioni variano notevolmente caso per caso.

Contenuto esterno

