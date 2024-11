Affitti: incertezza su subaffitto più severo e un “no” per disdetta facilitata

In Svizzera, il 60% della popolazione vive in un appartamento in affitto. Keystone

Il popolo svizzero respingere la disdetta facilitata del contratto di locazione. L'esito delle regole più severe per il subaffitto sembra ancora incerto. È quanto emerge dalle prime proiezioni pubblicate dall’istituto gfs.bern

La Svizzera, Paese di case in affitto per il 60% della popolazione, è vicina a rifiutare di modificare le regole in materia di disdetta del contratto di locazione. La rescissione facilitata del contratto, a favore di chi possiede l’immobile, sembra non piacere alla maggioranza delle svizzere e degli svizzeri, che si apprestano a respingerla con il 52% dei voti contrari.

L’esito della votazione sulla stretta sul subaffitto sembra invece incerto, secondo le prime proiezioni pubblicate dall’istituto demoscopico gfs.bern. Per il politologo Urs Bieri di gfs.bern, a causa del grande divario tra città e campagna il risultato potrebbe pendere a favore del “no”.

BERNA (ats) In base alla prima proiezione di gfs.bern per conto della SSR, la modifica del diritto di locazione concernente la sublocazione viene accolta dal 51% di favorevoli. Il margine d’errore è però di tre punti percentuali.

Per il politologo Urs Bieri dell’istituto demoscopico gfs.bern la vittoria del “sì” non è ancora certa: a causa del grande divario tra città e campagna il risultato potrebbe ancora pendere a favore del “no”. Il testo era in bilico negli ultimi sondaggi e i contrari sono aumentati continuamente.

In effetti, mentre a ottobre sia il sondaggio della SSR che quello di Tamedia/20 Minuten davano il “sì” per vincente, e nel primo caso anche abbastanza chiaramente (59%-33%), in base ai sondaggi di una decina di giorni fa le previsioni erano divise e ristrette. Il “sì” era ancora in vantaggio, ma solo per 50% a 47% secondo la SSR, mentre sarebbe stato respinto dal 51% contro il 46% stando a Tamedia, che in precedenza lo dava ancora vincente per 47% a 42%.

I fautori della riforma sostenevano che con gli attuali requisiti per il subaffitto spesso si verificano abusi. Per gli oppositori invece la modifica rappresentava un attacco alla protezione degli inquilini e una “norma sugli sfratti”. Per quanto riguarda i risultati dei cantoni italofoni, in Ticino non ci sono ancora dati definitivi, mentre dalle urne grigionesi è uscito un “sì” con una proporzione del 56,40%.

Il sostegno alle due revisioniCollegamento esterno della legge sulla locazione è crollato nel corso della campagna elettorale. Un risicato 50% dell’elettorato si era detto ancora favorevole a condizioni più severe per il subaffitto nell’ultimo sondaggio della SSR. Il “no” alla modifica delle regole sulle disdette, invece, era già emerso in maniera più chiara, con il 53% delle persone intervistate pronte a respingerla.

Le modifiche delle norme che riguardano gli affitti sono piuttosto spinose, in quanto toccano la maggior parte della popolazione. La Svizzera, infatti, è il Paese europeo con la più bassa percentuale di proprietari e proprietarie di case.

Cosa prevedono le due modifiche di legge

La nuova legislazione permetterebbe a chi possiede un immobile, sia esso residenziale o commerciale, di rifiutare il subaffitto che supera i due anni o che prevede condizioni abusive – come più persone del previsto residenti nell’immobile – o svantaggiose – come un aumento del canone ingiustificato per chi subaffitta. Le persone locatarie saranno inoltre tenute a ottenere il consenso scritto da parte di chi affitta. Il Parlamento, che ha votato a favore di questo emendamento, ritiene che la nuova legge permetta di impedire abusi da parte della persona locataria. Se chi affitta dovesse violare le norme sulla sublocazione, chi possiede l’immobile può inviare una diffida scritta e, se infruttuosa, disdire il contratto di locazione con un preavviso di 30 giorni.

La seconda modifica di legge, invece, permette a chi possiede un immobile in affitto di recedere anticipatamente dal contratto di locazione per uso proprio, senza più bisogno di dimostrare una necessità specifica o urgente com’era previsto in precedenza. Per il proprietario o la proprietaria è quindi più facile disdire il contratto: è sufficiente dimostrare un bisogno personale “importante e attuale”. Ciò vale specialmente in tre casi: se si acquista un immobile in affitto, dopo un contenzioso, nel caso di una disdetta con effetti gravosi per la persona in locazione.

Chi appoggia e chi critica la nuova legge

Entrambe le revisioniCollegamento esterno della legge sulla locazione sono appoggiate dal Parlamento, specialmente dai partiti di destra, dal Governo e dal settore immobiliare. Questi attori considerano le nuove disposizioni mirate a chiarire la legge attuale ed eque, oltre che prive di effetti sugli affitti. Ritengono che i due adeguamenti abbiano conseguenze trascurabili su chi è in locazione e che permettano a chi vuole recuperare la propria proprietà per bisogno personale di farlo senza dover aspettare i tre o quattro anni attuali.

Le regole del subaffitto, inoltre, sono definite in maniera più chiara, secondo il campo del “sì”, specialmente di fronte agli abusi perpetrati tramite piattaforme di affitto breve come Airbnb. Queste, infatti, consentono di togliere un immobile dal mercato e di subaffittarlo con margini di profitto molto alti.

All’origine del referendum, le associazioni per la difesa degli inquilini, invece, ritengono che la riforma sia svantaggiosa per i locatari e le locatarie, rendendo più semplice la disdetta dei contratti con il reale obiettivo di aumentare le pigioni. La riforma, inoltre, non risponde ad alcuna esigenza specifica e complica solo le relazioni tra chi è in affitto e chi possiede l’immobile. Il campo del “no”, guidato dalla sinistra e dai sindacati, crede che queste norme siano volte a smantellare i meccanismi di protezione degli inquilini e delle inquiline, dando un margine di manovra molto ampio alla proprietà.

