Alliance FLink esterno , Alleanza delle società femminili svizzere, ha dunque lanciato una campagna interpartitica, per convincere più donne a mettersi in lista per le elezioni federali del prossimo ottobre.

A cinquant'anni di distanza, la rappresentanza femminile negli organi politici in Svizzera non è poi così alta. Al Consiglio nazionale, camera bassa del Parlamento, le donne sono ad esempio 65 su 200 (32,5%). Al Consiglio degli Stati (camera alta) ne siedono 7 su 46 (15,2%).

L'idea di una manifestazione, partita da attiviste zurighesi, non suscitò l'unanimità. Le due maggiori associazioni femminili nazionali, pur condividendo le rivendicazioni, non parteciparono alla marcia perché temevano disordini, nonché la "ritorsione" degli uomini nell'urna.

Un'azione ritenuta non sufficientemente incisiva da circa 5000 donne, che con alcuni uomini decisero di scendere in piazza nel pomeriggio. Davanti alla sede del Parlamento elvetico, fu letta una risoluzione nelle quattro lingue nazionali per chiedere il diritto di voto ed eleggibilità a livello federale.

La Comunità di lavoro delle associazioni femminili svizzere per i diritti politiciLink esterno si era riunita la mattina di quel 1° marzo al Kursaal di Berna per un convegno.

Due anni più tardi, il 7 febbraio del 1971, le donne ottennero il diritto di votare ed essere elette a livello federale. Nel 1969, erano ammesse alle urne in appena sei cantoni e solo per le consultazioni cantonali.

