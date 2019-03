La BNS ricorda che fino a nuovo avviso le attuali banconote dell'ottava serie - entrata in circolazione tra il 1995 e il 1998 - continueranno a valere come mezzo di pagamento legale.

Nuova veste per la banconota da mille franchi 05 marzo 2019 - 11:13 La Banca nazionale svizzera ha svelato martedì la nuova banconota da mille franchi: come quella attuale è viola, ma più piccola. Entrerà in circolazione il 13 marzo. La nuova banconota è la quinta della serie, dopo quelle da 50, da 20, da 10 e da 200 franchi, delle sei banconote della nona serie dal tema "La Svizzera nei suoi molteplici aspetti". I motivi marcanti presenti su tutti i nuovi tagli sono la mano e il globo. La banconota da mille franchi, il cui elemento principale è la parola, mostra la cultura della comunicazione in Svizzera. Su un lato è raffigurata una stretta di mano, che simboleggia l'interazione personale, e sull'altro il parlamento, che rappresenta il dibattito pubblico. L'emissione della nuova serie di banconote si concluderà con il biglietto da 100 franchi, che sarà presentato il 3 settembre e sarà emesso il 12 settembre. La BNS ricorda che fino a nuovo avviso le attuali banconote dell'ottava serie - entrata in circolazione tra il 1995 e il 1998 - continueranno a valere come mezzo di pagamento legale.