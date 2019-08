L'anno scorso gli italiani restavano la prima comunità straniera in Svizzera (14,9%) seguiti dai tedeschi (14,3%), portoghesi (12,3%) e francesi (6,4%). Queste quattro nazionalità rappresentano il 48% di tutti gli stranieri residenti in modo permanente in Svizzera.

La quota dei giovani in Svizzera tra 0 e 19 anni continua ad essere superiore a quella degli anziani di 65 anni o più. In alcuni cantoni, tuttavia, è già avvenuta un’inversione di tendenza. È così nei a Basilea Città (la cui inversione di tendenza risale a prima del 1981), Ticino (2006), Sciaffusa (2009), Basilea Campagna (2011), Berna (2012), Grigioni (2013), Nidvaldo (2015), Glarona (2016), Soletta (2017) e Uri (2018).

Queste cinque città ospitano il 12% della popolazione residente in modo permanente nella Confederazione, precisa l'Ust. Agli antipodi dei grandi agglomerati troviamo il comune di Corippo, in Ticino, con i suoi 11 abitanti.

Per ciò che riguarda le città, Zurigo resta la più grande, con 415'000 abitanti. Seconda è Ginevra (201'000) e Basilea terza (172'000). In seguito, troviamo Losanna (139'000) e Berna (133'900).

Alla fine del 2018 la Svizzera aveva una popolazione di 8'544'500 abitanti, lo 0,7% in più di un anno prima. Un aumento è stato registrato in tutti i cantoni con l'eccezione di Ticino (- 0,1%) e Neuchâtel (- 0,6%). Gli italiani restano la prima comunità straniera.

