Smantellare l'impianto del canton Berna, sarà una sfida tecnica e organizzativa, così come impegnativo è lo smaltimento delle scorieLink esterno radioattive, che saranno portate nel deposito temporaneo di Würenlingen (Argovia) in attesa dell'allestimento di depositi in strati geologici profondiLink esterno .

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ecco come si spegne una centrale nucleare 18 dicembre 2019 - 21:50 Venerdì, sarà messa fuori servizio la centrale nucleare di Mühleberg, attiva dal 1972. Un passo importante nel graduale abbandono dell'atomo deciso dalla Svizzera, che ha intanto varato una Strategia energetica 2050 per ridurre i consumi, aumentare l'efficienza e promuovere le rinnovabili. Il TG della RSI dedica allo spegnimento della centrale una serie di reportage. Smantellare l'impianto del canton Berna, sarà una sfida tecnica e organizzativa, così come impegnativo è lo smaltimento delle scorie radioattive, che saranno portate nel deposito temporaneo di Würenlingen (Argovia) in attesa dell'allestimento di depositi in strati geologici profondi. Guidate dall'assistente di direzione Uwe Käsemeyer, le telecamere della Radiotelevisione svizzera RSI ci mostrano un impianto che riduce le scorie a un quarto del proprio volume. Scopriremo poi che aspetto hanno i contenitori dei rifiuti più pericolosi e come essi siano messi al sicuro, persino da un crash aereo. Quando si chiude un'epoca bisogna fare i conti anche con i sentimenti. "Devo considerare le sensibilità di tutti i dipendenti", dice il responsabile del progetto di spegnimento Stefan Klute. "C'è chi si rallegra di cominciare con i lavori, ma anche chi guarda al 20 dicembre con una certa malinconia". Il lavoro non mancherà: fino al 2031 la centrale, da fuori, sembrerà intatta. Soltanto dopo inizierà la distruzione vera e propria della struttura. Considerando gli anni di progettazione e costruzione, Mühleberg ha segnato le vite degli abitanti della regione per mezzo secolo. Portando benefici economici, certo, ma anche qualche paura.