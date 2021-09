Sertori: "La Lombardia è la regione con più vaccinati"

L'assessore lombardo Massimo Sertori rassicura gli svizzeri: "La Lombardia è la regione più sicura d'Italia". E risponde anche sui "tentennamenti" nella Lega...

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2021 - 16:02

Leonardo Spagnoli Cresciuto in Ticino, ho maturato esperienze in varie testate e in diversi media, dalla carta stampata e all’informazione online e alla radio. Iniziali: spal Altre informazioni sull’autore / autrice | Redazione TVS

Negli scorsi giorni il Governo ticinese ha richiesto che tutte le persone in entrata in Ticino debbano presentare un certificato Covid, richiesta non accolta da Berna che, pur introducendo l'obbligatorietà di presentare un documento di questo genere, ne ha esentato chi arriva dai Paesi confinanti. Ora l'assessore Sertori risponde al Ticino rassicurando che il pericolo non arriva da chi entra dalla regione di confine.

Altri sviluppi Altri sviluppi Il Regno Unito rinvia i controlli sulle merci Questo contenuto è stato pubblicato il 18 set 2021 Una mossa unilaterale, giustificata da Londra con i contraccolpi della pandemia sul commercio.