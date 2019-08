Programma di studio e materiale didattico sono pronti. (RSI-SWI)

Nel canton Ticino, con l'anno scolastico 2019/20 che prenderà il via il 2 settembre sarà introdotta una nuova materia: storia delle religioni. Il corso, impartito in modo neutrale e non confessionale, non è facoltativo come la "vecchia" ora di religione è obbligatorio per tutti gli allievi di quarta media. Il Quotidiano della Radiotelevisione svizzera ha seguito l'ultimo momento di formazione dei docenti.

Quarta media? Per saperne di più, cfr. L'istruzione in Svizzera

Proprio perché obbligatoria, 'Storia delle religioni' comporterà un voto in più in pagella (che però non farà media). È frutto di un accordoLink esterno tra il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e le chiese riconosciuteLink esterno affinché accettassero, in particolare, la rinuncia all'insegnamento confessionale in quarta media.

Il programma di studio e il materiale didattico sono stati allestiti tra il 2018 e il 2019 da un gruppo di lavoro che ha poi formato i docenti, una trentina scelti tra insegnanti di lettere, storia e altre scienze umane. Requisito indispensabile: l'assenza di "filtro interpretativo confessionale" o prospettiva interna a una religione.

I docenti avranno libertà nella scelta degli argomenti da sviluppare in classe. Temi come il cibo, la morte, il rapporto tra religione la democrazia: tutto quanto possa dare agli allievi opportunità di riflessione e formare "cittadine e cittadini in grado di vivere in un mondo complesso".





(1) Servizio del Quotidiano sull'ora di 'Storia delle religioni' introdotta nel programma di IV media in Ticino

Per il Cantone, 'Storia delle religioni' è un investimento: dovranno essere erogate circa 150 ore-lezione settimanali (contro le 61 che comportava il corso facoltativo).

tvsvizzera.it/ri con RSI (Quotidiano del 21.08.2019)

