Ad accompagnare in studio Toto Cutugno è il conduttore radiofonico e autore televisivo Franco Nisi. Iacchetti racconta le improbabili origini de 'L'italiano' (che è una delle canzoni proposte in trasmissione, insieme -tra le altre- a 'En chantant' di Michel Sardou) mentre il fisiognomico Alberto Magni analizza il viso di Cutugno per descriverne il carattere.

Storie di stelle #2: Toto Cutugno 26 maggio 2019 - 15:00 Sapete quante canzoni per altri artisti italiani e francesi ha composto Toto Cutugno? Forse ne avete canticchiata una di recente, inconsapevolmente, dopo aver visto il film 'La famiglia Bélier'. E avete mai sentito Toto cantare 'La mia storia tra le dita' di Gianluca Grignani? Guardate con noi questo special del 1995 presentato da Gerry Scotti. A metà anni Novanta, la Televisione svizzera di lingua italiana propose una serie intitolata 'Storie di stelle'. Cantanti e attori furono protagonisti di un varietà nel quale l'intervista si intreccia alle testimonianze di un amico, una gara canora di interpreti emergenti, prove per l'ospite (incluso l'esame di una grafologa) e alcune incursioni di Enzo Iacchetti. Ad accompagnare in studio Toto Cutugno è il conduttore radiofonico e autore televisivo Franco Nisi. Iacchetti racconta le improbabili origini de 'L'italiano' (che è una delle canzoni proposte in trasmissione, insieme -tra le altre- a 'En chantant' di Michel Sardou) mentre il fisiognomico Alberto Magni analizza il viso di Cutugno per descriverne il carattere. Ospite della serata anche la cantante Lighea. 'Storie di stelle' con Toto Cutugno fu trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera RSI il 12 maggio del 1995.