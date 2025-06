Tutto sulla vita privata di Yann Sommer: famiglia, calcio e musica

Il documentario Yann Sommer – Out of the Box offre uno sguardo intimo e personale sulla vita del portiere svizzero dell’Inter. Al momento del doumentario ,Sommer era il portiere della Nazionale svizzera e del Bayern di Monaco.

Jeff Baltermia/fra SRF

Il documentario della SRF (Radiotelevisione svizzera), diretto dal giornalista sportivo Jeff Baltermia, è stato trasmesso il 20 novembre 2022, in concomitanza con l’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar.

Il film di Baltermia va oltre la figura del calciatore di successo e mostra Yann Sommer come marito, padre e imprenditore. Gli spettatori possono vederlo in momenti di vita quotidiana con la sua famiglia, mentre pratica il surf o registra musica in studio. Viene esplorato anche il suo equilibrio tra la perfezione richiesta dal professionismo e la sua dimensione privata.

Il documentario entra anche in profondità su alcuni aspetti della vita di Sommer. Ad esempio, forse non tutti sanno che il portiere dell’Inter lavora da oltre 15 anni con un mental coach, affrontando la gestione degli errori e l’importanza di mantenere una mentalità positiva anche nei momenti difficili.

Presente nel filmato anche la moglie, Alina Sommer. La donna originaria di Colonia è un’avvocata e ha due figlie con Yann. Attualmente si dedica alla famiglia, ma in futuro intende tornare alla professione legale.

Infine, scopriamo un Sommer musicista. Oltre al calcio, Sommer è infatti un super appassionato di musica. Nel documentario si esibisce con la chitarra e la voce, mostrando un lato più creativo e sensibile della sua personalità.

Se siete appena interessati a scoprire un lato inedito di uno dei più grandi portieri svizzeri e oggi a difesa della porta dell’Inter, Out of the Box è una visione davvero consigliata.