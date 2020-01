Ma questo pastiglie dove le trovano? Spaccio, siti online che si presentano come farmacie in grado di fornire qualsiasi pastiglia senza bisogno di ricetta, mercato nero,...

Partendo da una segnalazione, la trasmissione Patti Chiari si è addentrata in questo mondo, scoprendo che il fenomeno è molto diffuso e per tanti ragazzi è addirittura un vanto, uno status da esporre nei social.

Sembra incredibile, eppure queste pastiglie vanno per la maggiore. Alcol, marijuana e benzodiazepine è il mix del momento. Un miscuglio che può avere gravi conseguenze a livello fisico e mentale: arresto respiratorio, coma, in casi estremi la morte. Quindi, non si scherza.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Xanax, l'ansiolitico dello sballo Patti Chiari, RSI 26 gennaio 2020 - 12:00 Serve a curare stati di angoscia, tensione e panico. Eppure va molto di moda tra i giovani, che lo usano per sballarsi: è lo Xanax. La trasmissione Patti Chiari ha raccolto le testimonianze di giovani che l’hanno usato. Serve a curare stati di angoscia, tensione e panico. Eppure va molto di moda tra i giovani, che lo usano per sballarsi. Il suo nome è Xanax ed é un farmaco a base di benzodiazepine. Sembra incredibile, eppure queste pastiglie vanno per la maggiore. Alcol, marijuana e benzodiazepine è il mix del momento. Un miscuglio che può avere gravi conseguenze a livello fisico e mentale: arresto respiratorio, coma, in casi estremi la morte. Quindi, non si scherza. Partendo da una segnalazione, la trasmissione Patti Chiari si è addentrata in questo mondo, scoprendo che il fenomeno è molto diffuso e per tanti ragazzi è addirittura un vanto, uno status da esporre nei social. Patti Chiari ha raccolto le testimonianze di giovani che da questa dipendenza ci sono passati, l’hanno vissuta. Si è fatto raccontare perché hanno iniziato e le conseguenze sulla loro salute. Ma questo pastiglie dove le trovano? Spaccio, siti online che si presentano come farmacie in grado di fornire qualsiasi pastiglia senza bisogno di ricetta, mercato nero,... È stata testata la facilità di ottenere questi farmaci attraverso il canale ufficiale, i medici. Due ragazzi, da poco maggiorenni, hanno finto problemi di ansia e panico e si sono presentanti negli studi medici. Che cura avranno ricevuto?