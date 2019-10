Per Thomas Melle, un sollievo immediato: da quando ha reso nota la malattia in un libro, è spesso invitato a parlarne in pubblico. Ma è una cosa che non riesce più a fare.

Un robot in scena per un racconto bipolare 04 ottobre 2019 - 09:35 Un androide con le sembianze del narratore e drammaturgo tedesco Thomas Melle porta in scena in questi giorni al Teatro Vidy di Losanna un racconto autobiografico. Il TG della Radiotelevisione svizzera ci propone qualche immagine dalla prima e un breve dietro-le-quinte. Nella pièce, intitolata in francese La vallée de l'etrange, lo scrittore racconta cosa voglia dire vivere con un disturbo bipolare. A ispirare il regista Stefan Kägi a utilizzare un copia-robot del protagonista è stata dunque la natura stessa della malattia. Di certo, far recitare una macchina è una scelta che apre molti interrogativi. Anche perché lo spettatore, assicura Kägi, prova comunque empatia per la storia: poco importa che a raccontarla sia l'uomo o l'androide. Per Thomas Melle, un sollievo immediato: da quando ha reso nota la malattia in un libro, è spesso invitato a parlarne in pubblico. Ma è una cosa che non riesce più a fare. + Più informazioni sul sito del Théatre de Vidy