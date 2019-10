Oggi i due lupi sono ancora in salute. E non di rado vengono “catturati” mentre corrono assieme, dalle foto-trappole dei biologi.

Slavc e Giulietta, lupi da fiaba nel Veronese Gilberto Mastromatteo e Paolo Martino, Rsionline 15 ottobre 2019 - 10:25 Una coppia di predatori ha ripopolato l'area della Lessinia: un esemplare balcanico ha percorso più di mille chilometri per incontrare una lupa italica. Slavc è un lupo balcanico. È nato dieci anni fa, al confine tra Croazia e Slovenia. Nel 2012 si è reso protagonista di una delle imprese ancora oggi più studiate dagli zoologi. Ha abbandonato il suo branco e ha intrapreso una lunghissima corsa attraverso la Slovenia, l'Austria e l'Italia nord-orientale. Oltre mille chilometri, di cui resta una traccia registrata. Già, perché pochi mesi prima proprio Slavc era stato dotato di collare radio dai ricercatori dell'Università di Lubiana. La sua corsa è terminata nel parco della Lessinia, vicino Verona. Qui ad attenderlo c'era una lupa italica, proveniente probabilmente dal Piemonte o dalla Svizzera. Giulietta, come hanno preso a chiamarla i media. Si è trattato di uno dei primi contatti documentati tra lupi balcanici e lupi peninsulari. L'incontro ha generato una prole numerosa, che ha dato vita al ripopolamento dell'area dopo decenni. Oggi i due lupi sono ancora in salute. E non di rado vengono “catturati” mentre corrono assieme, dalle foto-trappole dei biologi.