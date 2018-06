Il disappunto dei tifosi dell'Inghilterra, che si ritrovano al bar a vedere la partita, è grande. Le condizioni fisiche del capitano-goleador Harry Kane sono di certo una preoccupazione di minor entità. Ma com'è possibile che manchi l'anidride carbonica per le bibite, quando non si fa altro che dire che nell'atmosfera ce n'è troppa? Lo spiega un servizio del TG della Radiotelevisione svizzeraLink esterno RSI.

A corto di birra proprio durante i mondiali 22 giugno 2018 - 11:20 Nei pub del Regno Unito scarseggia la birra proprio mentre sono in corso i mondiali di calcio. In realtà, a causa di una penuria di anidride carbonica nel nord Europa, è rallentata anche la produzione di altre bibite gassate, analcoliche e alcoliche. Il disappunto dei tifosi dell'Inghilterra, che si ritrovano al bar a vedere la partita, è grande. Le condizioni fisiche del capitano-goleador Harry Kane sono di certo una preoccupazione di minor entità. Ma com'è possibile che manchi l'anidride carbonica per le bibite, quando non si fa altro che dire che nell'atmosfera ce n'è troppa? Lo spiega un servizio del TG della Radiotelevisione svizzera RSI.