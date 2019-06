Faletti racconta tra l'altro di come uno dei suoi professori all'università lo definì "l'Arsenio Lupin della giurisprudenza": "Lei questa laurea l'ha rubata", disse. Gli promise di non farne mai uso.

Giorgio Faletti presenta la band che lo accompagna in questo special televisivo: Cristina Orsi (voce in duetto con Faletti), Walter, Ivan e Livio Cattaneo (tastiere, batteria e basso) e Silvio Peccioni (chitarra).

Fatta eccezione per pochi testi, firmati per Baldan Bembo e Dik Dik, Faletti cominciò a scrivere canzoni quando un'operazione al ginocchio che lo costrinse a letto per due mesi. Ne uscì il suo primo album 'Disperato ma non serio', che comprendeva 'Ulula', da cui fu tratto un cortometraggioLink esterno premiato anche fuori dall'Italia.

Ma allo stesso modo in cui un giorno sorprenderà critica e pubblico col primo thriller 'Io uccido' (2002), nel 1994 era stato la rivelazione di Sanremo come cantautore con 'Signor tenente', canzone che "più che nella storia della musica è entrata in quella del costume", osserva.

Il "segreto" di Giorgio Faletti è una partita di pallacanestro finita male. Dopo anni da attore e cabarettista (e in minima parte paroliere e sceneggiatore), un infortunio gli diede modo di coltivare nuove inclinazioni. Fu un momento decisivo per la sua carriera di cantautore e forse un primo passo verso quella, futura, di narratore. Un periodo rievocato in questo special custodito nelle Teche della Radiotelevisione svizzera RSI.

