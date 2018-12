Ospite in studio, per commentare sia le esperienze di chi guida elettrico nella Svizzera italiana sia il reportage dalla Norvegia, è Davide Comunello, giornalista specializzato nel settore automobilistico.

Il prezzo di acquisto di una vettura a zero emissioni resta un grosso ostacolo, perché in Svizzera non ci sono incentivi. Ma le cose potrebbero presto cambiare e sul mercato stanno uscendo modelli sempre più interessanti, come autonomia e come prezzo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Guideremo tutti elettrico? Paola Santangelo, RSI 09 dicembre 2018 - 18:00 Da un cantone con poche auto elettriche e l'aria molto inquinata, a un Paese dove un'auto nuova su due deve attaccare la spina benché aria e petrolio non siano un problema: approfondimento del settimanale della RSI Falò sulla mobilità elettrica. Nella Svizzera italiana, chi guida un'auto elettrica è ancora una mosca bianca, un idealista che non vuole inquinare. Il prezzo di acquisto di una vettura a zero emissioni resta un grosso ostacolo, perché in Svizzera non ci sono incentivi. Ma le cose potrebbero presto cambiare e sul mercato stanno uscendo modelli sempre più interessanti, come autonomia e come prezzo. In Europa, intanto, c'è un Paese dove un'auto nuova su due è elettrica. È la Norvegia. Eppure, a Oslo e dintorni l'aria è meno inquinata che nel Canton Ticino, e i norvegesi sono grandi produttori di petrolio. Allora perché si sono buttati a piedi pari nell'elettrico? Ospite in studio, per commentare sia le esperienze di chi guida elettrico nella Svizzera italiana sia il reportage dalla Norvegia, è Davide Comunello, giornalista specializzato nel settore automobilistico. La puntata di Falò è stata trasmessa dalla Radiotelevisione svizzera giovedì 6 dicembre.