Materassini esplosivi e gatti pendolari: gli interventi di polizia più bizzarri del 2025

Quei telai non dovrebbero trovarsi lì. Srf

Anche quest’anno, in Svizzera, non sono mancati interventi della polizia e dei pompieri che vanno dallo straordinario al divertente. Eccone una selezione.

SRF

Curiosità

Poliziotti presi per traslocatori: a settembre una donna ha chiesto alla polizia di Svitto aiuto per portare un pesante tavolo nel suo appartamento. Chiedeva la presenza di ben quattro agenti. La richiesta è stata respinta.

Materassino esplosivo: ad Aarau un materassino ad aria è esploso dopo che un uomo di 55 anni lo aveva gonfiato troppo con una pompa elettrica. La forza della detonazione ha devastato l’appartamento, distrutto le finestre e squarciato una parete – nessuno è rimasto ferito.

Allarme a Zurigo per un frutto: un allarme per una perdita di gas è stato lanciato a Zurigo, ma si è rivelato un falso allarme. Si trattava di un durian (frutto noto per il suo odore pungente) in via di fermentazione in un container davanti a un negozio di alimentari. Nessun pericolo per la popolazione.

I durian sono famigerati per il loro odore. Keystone/AHMAD YUSNI

Il Bambin Gesù più veloce del suono: l’agenzia ATS ha calcolato che il Bambin Gesù ha molto da fare alla Vigilia di Natale: per visitare i 976’103 bambini e bambine sotto i dieci anni in Svizzera, in quattro ore dovrebbe raggiungerne 68 al secondo – a una velocità di 21’290 chilometri orari, quasi 17 volte più veloce del suono. Ma è probabile che la polizia, la sera della vigilia, abbia chiuso un occhio per questa infrazione.

Animali

Toro a piede libero: un toro di 6 quintali ha seminato il panico nei pressi di Montalchez (Canton Neuchâtel). Ha distrutto la recinzione ed è scappato. Alertswiss ha messo in guardia la popolazione e gli escursionisti. Persino un elicottero dell’Esercito ha partecipato alle ricerche. Il giorno seguente, degli agricoltori hanno ritrovato il toro in mezzo a una mandria di mucche, in un pascolo dello stesso villaggio.

Gatto pendolare: un gatto è salito su un treno ad Altstätten (San Gallo) ed è arrivato fino a Rorschach (sempre San Gallo). Alcuni passeggeri hanno informato la polizia, che ha preso in consegna l’animale. Mentre le agenti e gli agenti cercavano la proprietaria presso il posto di polizia, il gatto ha fatto un pisolino sulla scrivania.

Traffico / Incidenti

Attenzione attraversamento patate: a Weinfelden (Turgovia) un trattore ha perso diverse tonnellate di patate sulla strada, dopo che il portellone posteriore del rimorchio si era aperto. Il conducente non si è accorto di nulla. Soltanto un’ora più tardi ha segnalato l’incidente alla polizia.

Cocci sull’A1: un rimorchio di camion ribaltato nei pressi di Winkeln (San Gallo) ha causato caos. Sulla carreggiata era sparsi vetri e telai di finestre. La conseguenza: una coda di 15 chilometri in pieno traffico serale.

Polizia / Giustizia

Poliziotto bernese col telefono alla guida: nel febbraio 2024 un agente bernese ha causato un tamponamento perché per quasi un minuto ha digitato e letto sul suo telefono cellulare. Una telecamera nel veicolo di servizio ha registrato l’episodio. Nel maggio 2025 il tribunale ha respinto il tentativo del poliziotto di non stralciare il video come prova.

Monopattini ultraveloci per la polizia: la polizia ginevrina ha usato per anni monopattini elettrici che potevano circolare a una velocità superiore al limite legale. Dopo la caduta di un poliziotto, verifiche interne hanno rivelato la mancanza di conformità. La maggior parte dei 15 veicoli è stata distrutta; oggi la polizia non dispone più di monopattini elettrici. I colleghi e le colleghe della polizia zurighese hanno invece sequestrato un monopattino che poteva raggiungere i 110 chilometri orari.

Polizia bernese senza gas lacrimogeni: nel luglio 2025 la polizia cantonale bernese si è ritrovata improvvisamente senza gas lacrimogeni. Ha dovuto distruggere l’intera scorta, dopo che un giornalista, in seguito a una manifestazione, aveva segnalato che la data di scadenza era stata superata da tempo.

