Lago di Brenets, battelli fermi per la siccità 22 settembre 2018 - 20:50 I battelli del Lago di Les Brenets, nel canton Neuchâtel, sono fermi dalla scorsa domenica. La navigazione è diventata impossibile a causa della siccità. "Siamo obbligati a interrompere momentaneamente il servizio", scrive la Compagnia, mentre anche sul tratto giurassiano del fiume Doubs, emissario del Lago, la navigazione è vietata da inizio agosto poiché la portata è ben di sotto la soglia limite di 6 metri cubi al secondo. Il bacino al confine tra Svizzera e Francia è un luogo solitamente molto frequentato dai turisti, in questo periodo dell'anno, in particolare per la gita in battello alle cascate. Ma il livello del lago è attualmente di 7 metri sotto il livello considerato normale, nelle casse della Navigazione non ci sono più soldi e i dipendenti sono dovuti rimanere a casa.