La distanza non è nulla, di fronte all'aver realizzato un sogno cullato a lungo: giocare in porta. Inoltre, viaggiare non le è mai dispiaciuto, e mentre sua madre Cristina è alla guida lei sfrutta il tempo per studiare (e conseguire la maturità) oppure riposare.

Per l'hockey su ghiaccio, macina centinaia di chilometri. Daniela Casiraghi, diciottenne di Barzio in provincia di Lecco, si allena con i ragazzi dell'HC Chiasso, appena oltre la frontiera con la Svizzera, e gioca nelle Girls dell'Hockey Club Ambrì Piotta, appena prima del San Gottardo. Il QuotidianoLink esterno della RSI le ha dedicato una puntata di 'Lunedì da campioni'.

Lunedì da campioni Non c'è confine alla passione per l'hockey

