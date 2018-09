Walter Bosshard fotografava e scriveva per le riviste europee e poi anche per Life, dove l'amico (rivale nella professione) Robert Capa arrivò per primo. La mostra di Winterthur mette l'accento anche sulla competizione tra i due.

Il fotoreporter svizzero che scovò Mao Zedong 21 settembre 2018 - 21:25 La Fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur rende omaggio al fotoreporter svizzero Walter Bosshard. I suoi servizi dalla Cina negli anni '30 erano seguiti da un vastissimo pubblico in Occidente. Bosshard fu il primo fotoreporter elvetico a godere di fama internazionale. Nel 1938, mentre in Cina si consumava la guerra con il Giappone, riuscì a fotografare, filmare e intervistare il giovane leader comunista Mao Zedong, nascosto a Yan'an. Viveva nel Paese da diversi anni e ne amava la cultura. Nel fotogiornalismo, "non ci sono lavori paragonabili così densi e intensi e che hanno seguito per così tanto tempo lo sviluppo della Cina in quel periodo determinante", osserva il curatore della mostra Peter Pfrunder. Walter Bosshard fotografava e scriveva per le riviste europee e poi anche per Life, dove l'amico (rivale nella professione) Robert Capa arrivò per primo. La mostra di Winterthur mette l'accento anche sulla competizione tra i due.