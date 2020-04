Il coronavirus è un problema supplementare che aggrava ancor più l’emergenza abitativa. In Italia sono oltre 50'000 le persone senza dimora. Nella capitale, nel 2019, Binario 95 insieme al Comune e ad altre associazioni ne hanno identificate con nome e cognome 18'000. A queste andrebbero aggiunti circa 4'500 migranti e circa 7.000 rom di campi autorizzati e non. A fronte di tale popolazione “invisibile”, a Roma sono poco meno di 1'200 i posti di accoglienza disponibili.

Restare a casa è al momento la misura più efficace per limitare la diffusione dell’epidemia del coronavirus, per proteggersi e per proteggere gli altri dal contagio. Sin dai primissimi giorni di marzo i provvedimenti del governo italiano sono stati accompagnati anche dalla campagna mediatica #iorestoacasa. L’ associazione Binario 95Link esterno , impegnata da anni nell’accoglienza delle persone senza dimora alla stazione Termini di RomaLink esterno , ha immediatamente lanciato la contro campagna #iovorreistareacasa.

Dario Lo Scalzo, RSI News 13 aprile 2020 - 08:59