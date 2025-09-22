La televisione svizzera per l’Italia
Scelti per voi

Eugenio Finardi, note che fanno vibrare il cuore e attivare il cervello

Eugenio Finardi negli studi della RSI.
Eugenio Finardi negli studi della RSI. RSI

Per gli showcase RSI il cantautore italiano ha presentato “Tutto”, il ventesimo album della sua carriera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
RSI

Il “gigante buono” della musica italiana è tornato negli studi RSI per un’altra grande serata di emozioni e riflessioni in musica. Ma anche di sorrisi, perché lui il gusto per la battuta ce l’ha innato. Sul palco dell’Auditorio Stelio Molo, Eugenio Finardi ha presentato Tutto, ventesimo album della sua discografia che, così ha annunciato, sarà anche l’ultimo di inediti della sua carriera, iniziata nel 1975.

Contenuto esterno

Intervistato da Isabel Piazza, il cantautore milanese ricorda il legame con la nostra radio e gli studi di Besso, che fin dal debutto hanno accompagnato le tappe più importanti della sua parabola artistica. «Essere riusciti a presentare un altro disco, che secondo me è a livello se non meglio di quelli di allora, è un miracolo. Vuol dire che quello che è iniziato qui in quei giorni aveva delle radici solide» sottolinea Finardi.

“La vita è l’arte dell’incontro”. Cita Vinícius De Moraes, Finardi, per riassumere la sua esistenza: “La mia vita è stata una serie di profondi amori; amori vissuti veramente intensamente creando, soffrendo, litigando”. Alla domanda su quale consiglio darebbe oggi all’Eugenio bambino, tira in ballo le insicurezze delle persone di spettacolo: “Se potessi rinascere, vorrei non avere bisogno di diventare Finardi per credere in me stesso”.

Contenuto esterno

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR