Eugenio Finardi, note che fanno vibrare il cuore e attivare il cervello

Eugenio Finardi negli studi della RSI. RSI

Per gli showcase RSI il cantautore italiano ha presentato “Tutto”, il ventesimo album della sua carriera.

Il “gigante buono” della musica italiana è tornato negli studi RSI per un’altra grande serata di emozioni e riflessioni in musica. Ma anche di sorrisi, perché lui il gusto per la battuta ce l’ha innato. Sul palco dell’Auditorio Stelio Molo, Eugenio Finardi ha presentato Tutto, ventesimo album della sua discografia che, così ha annunciato, sarà anche l’ultimo di inediti della sua carriera, iniziata nel 1975.

Intervistato da Isabel Piazza, il cantautore milanese ricorda il legame con la nostra radio e gli studi di Besso, che fin dal debutto hanno accompagnato le tappe più importanti della sua parabola artistica. «Essere riusciti a presentare un altro disco, che secondo me è a livello se non meglio di quelli di allora, è un miracolo. Vuol dire che quello che è iniziato qui in quei giorni aveva delle radici solide» sottolinea Finardi.

“La vita è l’arte dell’incontro”. Cita Vinícius De Moraes, Finardi, per riassumere la sua esistenza: “La mia vita è stata una serie di profondi amori; amori vissuti veramente intensamente creando, soffrendo, litigando”. Alla domanda su quale consiglio darebbe oggi all’Eugenio bambino, tira in ballo le insicurezze delle persone di spettacolo: “Se potessi rinascere, vorrei non avere bisogno di diventare Finardi per credere in me stesso”.

