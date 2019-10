Certo, la maggior parte di esse non ha il catalizzatore (la Svizzera, primo Paese d'Europa a imporlo per le auto nuove, lo introdusse nel 1986) ma il loro impatto odierno, spiega l'organizzatore dell' esposizioneLink esterno Peter Hürlimann nell'intervista [video sopra], è tutto sommato limitato.

Cresce la passione per le auto d'epoca 29 ottobre 2019 - 10:05 Così come aumenta il numero complessivo di auto in circolazione, in Svizzera si contano sempre più auto d'epoca: da 57'000 nel 2010, nel 2018 superavano 88'000. Un aumento del 55% in otto anni La Radiotelevisione svizzera RSI ha fatto visita domenica a un'esposizione-mercato del settore. L'area eventi e congressi dell'Olma, che ogni anno ospita l'omonima, tradizionale fiera svizzera dell'agricoltura e dell'alimentazione, ha chiamato a raccolta per un giorni curiosi e appassionati delle cosiddette 'oldtimer'. Un'occasione per acquistare uno di questi gioielli d'epoca che raccontano la storia dell'automobile e del costume, ma anche e soprattutto per procurarsi i pezzi di ricambio. C'è chi le ama perché ha nostalgia delle epoche cui appartengono, chi per la meccanica ancora comprensibile e riparabile; altri ancora sono affascinati dalla stessa passione di chi le possiede e le cura. Per Lukas Oberholzer, ex-presidente della Swiss historic vehicle federation, l'interesse storico va ben oltre le automobili in sé. "Senza la mobilità non ci sarebbe stata crescita economica", osserva. Certo, la maggior parte di esse non ha il catalizzatore (la Svizzera, primo Paese d'Europa a imporlo per le auto nuove, lo introdusse nel 1986) ma il loro impatto odierno, spiega l'organizzatore dell'esposizione Peter Hürlimann nell'intervista [video sopra], è tutto sommato limitato.