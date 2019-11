Emergono per contro incertezze sulle competenze: "Nel caso di fuoriuscita di radioattività dalla centrale dobbiamo decretare un coprifuoco", spiega il capo di Stato maggiore di crisi Diego Ochsner, "ma chi lo decreta? La polizia, la centrale stessa? Il governo? Questa questione è adesso in cima alla lista delle cose da fare".

Questa settimana, in Svizzera, l'esercito e la protezione civile, insieme alla polizia e alle squadre di intervento, sono impegnati in un'esercitazione nazionale per testare la capacità di reazione in caso di allarme terrorismo. La Radiotelevisione svizzera ha seguito le operazioni nel Canton Soletta.

Servizio del TG sull'esercitazione nazionale per far fronte a una minaccia terroristica

