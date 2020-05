L'impatto della pandemia ha colpito soprattutto le piccole imprese, quelle con meno di dieci dipendenti. E naturalmente gli indipendenti, quelli che prima del lockdown si arrangiavano, oggi sono in ginocchio. Alcuni di loro ormai non riescono più a fra fronte alle spese correnti, nonostante l’aiuto dello Stato.

L’economia ticinese si è rimessa in moto, ma il colpo inferto dalla pandemia è pesante e non solo per il cantone. Si sarebbe potuto fare altrimenti? Come sarà il futuro? La puntata della trasmissione di approfondimento Falò affronta molti di questi importanti interrogativi e raccoglie le testimonianze di chi si è trovato in grande difficoltà economica.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Forse non riapro Oscar Acciari e Debora Huber, Falò RSI 30 maggio 2020 - 09:45 L’economia ticinese si è rimessa in moto, ma il colpo inferto dalla pandemia è pesante e non solo per il cantone. Si sarebbe potuto fare altrimenti? Come sarà il futuro? La puntata della trasmissione di approfondimento Falò affronta molti di questi importanti interrogativi e raccoglie le testimonianze di chi si è trovato in grande difficoltà economica. L'impatto della pandemia ha colpito soprattutto le piccole imprese, quelle con meno di dieci dipendenti. E naturalmente gli indipendenti, quelli che prima del lockdown si arrangiavano, oggi sono in ginocchio. Alcuni di loro ormai non riescono più a fra fronte alle spese correnti, nonostante l’aiuto dello Stato. Situazioni che si ritrovano in tutta Europa e che aprono interrogativi importanti: è stato un errore chiudere tutto? Era immaginabile seguire il modello di chi ha preso delle misure, ma senza soffocare l’economia? Poi ancora, nei prossimi mesi che ruolo dovrà giocare lo Stato? Intervenire massicciamente, o lasciare che i mercati ritrovino un equilibrio? Ospite della puntata Christian Vitta, Direttore del Dipartimento Finanze e Economia ticinese.