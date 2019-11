La limitazione, rievoca il landamano Andrea Bettiga, era stata introdotta per favorire il ricambio generazionale, non sempre spontaneo.

Vacilla il limite d'età per giudici e politici 12 novembre 2019 - 22:20 Nel solo cantone svizzero dove è consentito votare a partire dai 16 anni, vige anche un limite d'età (65 anni) per ricoprire alcuni ruoli istituzionali. Un gruppo di parlamentari mira però a stralciarlo. Sono ormai più di trent'anni che a Glarona i consiglieri di Stato (membri del governo cantonale), i giudici cantonali e i consiglieri agli Stati (ovvero i rappresentanti del cantone alla camera alta del parlamento federale) possono rivestire la carica sollo fino all'età del pensionamento ordinario. "Le aspettative di vita si alzano sempre di più", osserva Bruno Gallati, presidente della Commissione diritto, sicurezza e giustizia. "Non è giusto che per ruoli politici non si prendano in considerazione gli over 65. Sono persone che portano con sé tanta esperienza e hanno soprattutto il tempo per fare un buon lavoro." Art. 8 della Costituzione federale : Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età. La limitazione, rievoca il landamano Andrea Bettiga, era stata introdotta per favorire il ricambio generazionale, non sempre spontaneo. Ma anche il governo federale, in un rapporto del 2004, aveva suggerito ai cantoni di Berna, Appenzello esterno e Glarona di stralciare la norma, poiché viola i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale.