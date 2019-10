Si tratta, per ora, di un progetto pilota: l'istituto di ricerca agronomica AgroscopeLink esterno sta esaminando diverse varietà del cereale per capire quale si adatta meglio al clima della regione.

Presente da vent'anni in Svizzera in un modesto appezzamento a sud delle Alpi, il riso è stato coltivato per la prima volta nel 2019 anche in Svizzera francese. Una produzione resa possibile dai cambiamenti climatici, della quale questo servizio della Radiotelevisione svizzera RSI ci parla in occasione del primo raccolto.

Primo raccolto di riso a nord delle Alpi 26 ottobre 2019 - 21:45