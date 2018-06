L'itinerario è percorso in gruppo. Anche perché non ci si limita a raccogliere solo i rifiuti che capitano tra i piedi: tra prati e cespugli, bisogna anche andare a prenderli.

"È sabato mattina, una bella iniziativa, partecipo per fare qualcosa per l'ambiente e per il corpo", dice un uomo. Bastano una tenuta da jogging e un sacco per l'immondizia.

Il plogging si sta diffondendo in tutta Europa. Per ora, forse, praticato più che altro da sportivi col pallino dell'ecologia come quelli che il Telegiornale della RSI Link esterno ha seguito a Zurigo.

