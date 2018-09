I visitatori adel Golfo sono tanti e spendono molto, contribuendo in buona misura alla prosperità dell’economia. Ma chi sono? Perché adorano la Svizzera? All'orizzonte, si profila il voto sull' iniziativa anti-burquaLink esterno , che potrebbe metterli in fuga.

Puntata di Falò dedicata a come cambia il turismo nelle montagne svizzere e al turismo arabo in Svizzera

Secondo i promotori turistici, senza divertimento non ci sarebbero più prospettive. Il settimanale di approfondimento della RSI FalòLink esterno ha deciso di salire in quota per rendersi conto dei cambiamenti in atto.

Un assalto del turismo di massa sta trasformando le Alpi in Svizzera. È la disneylandizzazione delle montagne, come la chiama l'etnologo Bernard Crettaz. Ma questo cambiamento è davvero necessario?

Assalto alle Alpi Paolo Bertossa e Gaetano Agueci 23 settembre 2018 - 08:30 Un assalto del turismo di massa sta trasformando le Alpi in Svizzera. È la disneylandizzazione delle montagne, come la chiama l'etnologo Bernard Crettaz. Ma questo cambiamento è davvero necessario? Le offerte turistiche classiche sono soppiantate sempre più da offerte di divertimento e di intrattenimento che poco o nulla hanno a che fare con la montagna tradizionale: piste di slitta estive, parchi avventura, sport estremi. Secondo i promotori turistici, senza divertimento non ci sarebbero più prospettive. Il settimanale di approfondimento della RSI Falò ha deciso di salire in quota per rendersi conto dei cambiamenti in atto. La Svizzera degli arabi Il secondo servizio della trasmissione, firmato da Marianne Kägi, è incentrato sul turismo arabo. I visitatori adel Golfo sono tanti e spendono molto, contribuendo in buona misura alla prosperità dell’economia. Ma chi sono? Perché adorano la Svizzera? All'orizzonte, si profila il voto sull'iniziativa anti-burqua, che potrebbe metterli in fuga.