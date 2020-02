- Disporre provvedimenti nei confronti di singole persone (p. es. quarantena per tutte le persone entrate in contatto con una persona contagiata).

Tuttavia, la situazione è in rapida evoluzione e il governo intende prendere in ogni momento altre precauzioni qualora si rivelino necessarie, ha sottolineato Berset.

Al momento non sono previste restrizioni per i grandi edifici, le scuole, i trasporti pubblici o le attività di grandi aziende. Anche se in questi luoghi si possono radunare più di mille persone contemporaneamente, il governo ritiene che sono casi dove è più facile mettere in pratica le norme di igiene necessarie a contrastare il propagarsi del virus.

Anche le manifestazioni più piccole sono in parte toccate. Affinché possano svolgersi, gli organizzatori dovranno prima rivolgersi alle autorità cantonali per una valutazione dei rischi.

Attualmente la Svizzera conta 15 contagiati, il primo caso è stato individuato martedì, in TicinoLink esterno . Da allora sono risultate positive ai test persone in diversi altri cantoni. Un centinaio di individui è in quarantena.

Per contrastare la diffusione del coronavirus, il governo elvetico ha vietato tutte le manifestazioni che radunerebbero più di 1'000 persone contemporaneamente. La misura sarà in vigore almeno fino al 15 marzo. Tra i maggiori eventi in programma spiccano il Salone dell'auto di Ginevra e il Carnevale di Basilea.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Covid-19, grandi manifestazioni vietate in Svizzera 28 febbraio 2020 - 13:05 Per contrastare la diffusione del coronavirus, il governo elvetico ha vietato tutte le manifestazioni che radunerebbero più di 1'000 persone contemporaneamente. La misura sarà in vigore almeno fino al 15 marzo. Tra i maggiori eventi in programma spiccano il Salone dell'auto di Ginevra e il Carnevale di Basilea. "La priorità assoluta del governo è proteggere la popolazione", ha detto il ministro della salute Alain Berset presentando la misura, dopo aver sottolineato come il covid-19 si stia diffondendo sempre di più sul continente europeo. Attualmente la Svizzera conta 15 contagiati, il primo caso è stato individuato martedì, in Ticino. Da allora sono risultate positive ai test persone in diversi altri cantoni. Un centinaio di individui è in quarantena. "Il governo è cosciente che proibire le manifestazioni avrà pesanti conseguenze sulla vita pubblica e sugli organizzatori degli eventi. Ma la misura ha dato prova di essere efficace all'estero ed è in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità", ha sottolineato Berset. Anche le manifestazioni più piccole sono in parte toccate. Affinché possano svolgersi, gli organizzatori dovranno prima rivolgersi alle autorità cantonali per una valutazione dei rischi. Altri dettagli nel telegiornale della Radiotelevisione svizzera: Stop al Carnevale Tra i maggiori eventi annullati ci sono anche il Carnevale di Basilea, il più grande della Svizzera, che avrebbe dovuto iniziare lunedì e il Salone dell'automobile di Ginevra, previsto dal 5 al 15 marzo. È la prima volta in Svizzera che una tale misura è presa su scala nazionale e la prima volta che viene applicata la legge sulle epidemie del 2016. Le autorità ticinesi avevano già ordinato lo stop agli eventi di Carnevale e lo svolgimento delle partite del campionato di hockey solo a porte chiuse. Nei Grigioni l'annullamento della Maratona di sci dell'Engadina era stato comunicato dopo la scoperta dei prima casi di coronavirus nel cantone. Al momento non sono previste restrizioni per i grandi edifici, le scuole, i trasporti pubblici o le attività di grandi aziende. Anche se in questi luoghi si possono radunare più di mille persone contemporaneamente, il governo ritiene che sono casi dove è più facile mettere in pratica le norme di igiene necessarie a contrastare il propagarsi del virus. Tuttavia, la situazione è in rapida evoluzione e il governo intende prendere in ogni momento altre precauzioni qualora si rivelino necessarie, ha sottolineato Berset. La legge sulle epidemie distingue tre situazioni: normale, particolare e straordinaria. L'epidemia di covid-19 è attualmente considerata "situazione particolare" durante la quale il governo può dunque: - Disporre provvedimenti nei confronti di singole persone (p. es. quarantena per tutte le persone entrate in contatto con una persona contagiata). - Disporre provvedimenti nei confronti della popolazione (p. es. vietare o limitare manifestazioni; chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio; vietare o limitare l’accesso a determinati edifici e aree e l’uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati). - Obbligare i medici e il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili. - Dichiarare obbligatoria la vaccinazione. Fonte: admin.ch