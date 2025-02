Pedemontana a metà prezzo per i pendolari della tratta A60

La Pedemontana tra Como e Varese. Ti-Press

Chi percorre regolarmente la Tangenziale di Varese – con almeno dieci passaggi mensili – avrà un importante sconto sul pedaggio a partire dal 1° marzo. Una decisione che fa però arrabbiare gli utenti della Pedemontana in territorio comasco.

Da questo fine settimana, ossia dal 1° marzo 2025, le e gli utenti abitudinari del tratto A60 della PedemontanaCollegamento esterno dotati di un mezzo di pagamento automatico del pedaggio avranno uno sconto del 50% sulla tratta di 7 chilometri che collega Gazzada Schianno con Vedano Olona.

La riduzione, voluta da Regione Lombardia, durerà un anno ed è pensata per agevolare chi viaggia abitualmente e alleggerire la viabilità ordinaria, alla luce della chiusura per lavori di manutenzione del Viadotto Vedano che si trova sulla carreggiata ovest della A60.

Attualmente, il pedaggio è di 1,09 euro per le auto e le moto e di 1,37 per auto con rimorchio e furgoncini. Aumenta a 1,88 e 2,05 euro per le categorie superiori.

Ripreso dalla stampa italiana, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana asserisce che si tratta di un “segno concreto dell’attenzione che riserviamo alle necessità dei cittadini e del sistema economico e produttivo nel suo complesso. Siamo una terra dinamica, che si muove per lavorare e generare benessere”.

>>> Per approfondire: le novità sui pagamenti della Pedemontana in vigore dal 1° gennaio 2025

Chi ne potrà usufruire

La misura interesserà auto (anche con rimorchio), moto, e furgoncini, si legge in una nota comune di Concessioni autostradali lombarde (CAL) e Autostrada pedemontana lombarda (APL). Verrà applicata dal decimo giorno di transito (non per forza consecutivo) nell’arco di un mese e sarà garantita anche per i primi nove tragitti.

Potranno usufruire dell’agevolazione i viaggiatori con pagamento automatico (come “telepedaggio” o “conto targa”).

Non vale per tutti i tipi di mezzi

A chi viaggia con furgoni, camion, pullman e TIR verrà invece applicata una riduzione del 20%. Anche in questo caso vale la condizione di essere muniti di una metodologia automatica di pagamento del pedaggio, ma lo sconto scatterà a partire dal sesto giorno di transito del mese, non dal decimo. I pedaggi maturati nei precedenti cinque transiti, inoltre, dovranno essere pagati a tariffa piena.

C’è chi si sente escluso

Ma se, da una parte, Fontana elogia l’iniziativa per la sua lungimiranza nei confronti del benessere di chi in Lombardia si muove per lavorare; dall’altra, il lato della Pedemontana relativo alla Provincia di Como rimane escluso da questo incentivo all’utilizzo dell’infrastruttura stradale. Un’omissione che ha portato i giornali a parlare di “beffa” e “smacco” nei confronti del Comasco.

>>> Per approfondire: “Svizzera-Italia, multe senza confini”

“Abbiamo lavorato con il consueto pragmatismo lombardo, insieme a tutti i soggetti coinvolti, per raggiungere questo risultato assolutamente rilevante”, sostiene il presidente della Regione.

Commentando l’iniziativa sul portale ComoZeroCollegamento esterno, la consigliera regionale comasca della Lega Gigliola Spelzini però aggiunge: “Accogliamo con positività questa iniziativa di agevolazione tariffaria, convinti che potrà sgravare i comuni lungo la A60, congestionati dal traffico. Verificando quale sarà l’esito del primo semestre, l’auspicio è che questa sperimentazione si possa estendere ad altre tratte della Pedemontana quali quelle della tangenziale di Como”.

“Bene ma non benissimo”

Dalle pagine de La Provincia di ComoCollegamento esterno, l’assessore regionale del territorio Alessandro Fermi ha dal canto suo affermato che, entro l’estate, lo sconto sarà attivato anche sulla A59: il tratto lariano che va da Villa Guardia allo svincolo di Acquanegra.

“La tangenziale di Varese godrà di una scontistica del 50% da marzo, a Como ci hanno detto che si vedrà entro l’estate: bene ma non benissimo. Oltre a vigilare che in effetti questo sconto venga applicato realmente, mi chiedo perché in tempi così duri per i cittadini occorra attendere così tanto. Propongo di fare partire la riduzione a maggio, a dieci anni esatti dall’inaugurazione del primo e unico tratto della Pedemontana comasca. Celebriamo almeno la decennale pazienza dei cittadini”.

Intanto ci si dovrà accontentare del 20%

In attesa di un’eventuale decisione contraria per la A59, su questo tratto di Pedemontana vale lo sconto del 20% sui pedaggi maturati a partire dal sesto giorno di transito nell’arco dello stesso mese. I pedaggi maturati nei precedenti cinque transiti dovranno essere comunque pagati a tariffa piena.

