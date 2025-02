L’accordo sui trasporti tra Svizzera e Italia presto al vaglio di Roma

Il ministro italiano dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto sapere che attualmente l'intesa è "in fase di concerto interministeriale".

L’accordo firmato in ottobre in Italia dal consigliere federale Albert Rösti e dalla controparte italiana per rendere più attrattivi i servizi di trasporto transfrontalieri regionali con autobus fra i due Paesi approderà presto al governo di Roma. Lo ha assicurato il ministro italiano delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) Matteo Salvini.

“Al momento l’accordo è in fase di concerto interministeriale in vista dell’iscrizione dello stesso all’ordine del giorno di una delle prossime riunioni del consiglio dei ministri”, ha indicato il 51enne rispondendo mercoledì durante l’ora delle domande alla Camera dei deputati a un quesito riguardo ai tempi dell’entrata in vigore dell’intesa. “La predisposizione della legge di ratifica del suddetto accordo da parte del presidente della Repubblica è rimessa al ministero degli affari esteri”.

Quanto al MIT, “lo scorso 27 gennaio abbiamo inviato al ministero degli affari esteri le integrazioni documentali richieste ai fini del perfezionamento dell’iter di ratifica dell’accordo. A seguito della trasmissione dello schema di disegno di legge da parte del ministero degli affari esteri lo scorso 31 gennaio, il MIT ha trasmesso il proprio nullaosta al prosieguo dell’iter formalizzando il proprio concerto e ha quindi concluso le valutazioni di nostra competenza”.