Anne Zell, pastora dei confini

Lucia Cuocci, RSI, Segni dei Tempi

Da più di 30 anni Anne Zell esercita il suo ministero in Italia per la Chiesa evangelica valdese. Oltre a seguire la comunità valdese di Como segue quella riformata di Vacallo, in Ticino.

La chiesa riformata di Vacallo ha una nuova pastora, Anne Zell. Consacrata nella Chiesa evangelica regionale tedesca del Baden, la pastora Zell, da più di 30 anni, esercita il suo ministero in Italia per la Chiesa evangelica valdese. Da qualche mese, la Zell è diventata una pastora sul confine: continua a seguire la comunità valdese di Como ma anche quella riformata di Vacallo nel Sottoceneri. Una volta al mese presiede un culto, in lingua tedesca, nella chiesa riformata di Lugano.

Il tema del confine è un tema che sta molto a cuore alla pastora Zell infatti, per molti anni, è stata coordinatrice del master in teologia culturale della Facoltà Valdese di Teologia di Roma e ha fatto parte della Commissione “Essere Chiesa Insieme” della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, un progetto di accoglienza e fraternità multietnica all’interno dell’evangelismo italiano.

Mentre accompagniamo la pastora in un trasferimento tra l’Italia e il Ticino, il suo pensiero va alle migliaia di uomini e donne che non riescono a superare i confini e le frontiere, uno dei temi su cui continuerà a spendersi durante il suo pastorato.