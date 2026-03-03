Record di fatturato per Zweifel per il decimo anno consecutivo

Ottenendo il decimo fatturato record consecutivo, l'azienda di snack Zweifel prosegue la sua crescita con la costruzione di un nuovo stabilimento per ampliare la capacità produttiva.

Vendite ancora una volta in crescita per Zweifel: la società in mani familiari che produce patatine chips e altri snack ha visto nel 2025 il fatturato raggiungere 315,5 milioni di franchi, valore record e superiore di quasi il 12% a quello dell’esercizio precedente. Si tratta del decimo primato consecutivo in materia di giro d’affari.

Il risultato è stato ottenuto grazie alle innovazioni e alla costante attenzione al mercato, scrive la dirigenza in un comunicato diffuso martedì. Altri fattori chiave di successo sono considerati la cultura aziendale e l’elevato grado di soddisfazione delle e dei dipendenti, testimoniato dalla presenza dell’impresa nella top ten della classifica stilata dal periodico Handelszeitung riguardo ai datori di lavoro più apprezzati in Svizzera.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto un altro risultato eccellente”, afferma il CEO Christoph Zweifel, citato nella nota. E la società guarda con fiducia anche al 2026. “Continuiamo a sperimentare e innovare nel settore degli snack dolci e salati: lo spirito pionieristico è nel DNA della nostra azienda ed è il motore centrale del nostro successo”, chiosa il dirigente con dottorato al Politecnico federale di Zurigo che ha assunto la carica nel 2020, quale figlio del fondatore ma forte anche di esperienze professionali presso Unilever e Aryzta.

La società amplia intanto le capacità produttive. La costruzione dello stabilimento per la produzione di snack nel sito di Spreitenbach (canton Argovia) procede bene: la struttura grezza sarà presto completata e la cerimonia d’inaugurazione è prevista a breve, mentre la messa in funzione dovrebbe avvenire nell’autunno 2027. “Il nuovo stabilimento non solo ci consentirà di aumentare la nostra capacità produttiva, ma anche di utilizzare nuove tecnologie”, spiega Zweifel. L’investimento ammonta a circa 40 milioni di franchi.

Zweifel ha oltre 500 dipendenti ed è attiva da quasi 70 anni: la società produce infatti le patatine con il ben noto marchio sin dal 1958. L’azienda afferma di puntare sulla qualità: questo comprende l’accurata selezione e lavorazione delle materie prime nonché l’utilizzo di ingredienti selezionati che, ove possibile, provengono dalla Svizzera.

