La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Zurigo vieta i soffiatori di foglie a benzina

persona usa soffiatore di foglie
Troppo rumorosi: vietati. Keystone-SDA

Zurigo ha deciso di vietare i soffiatori di foglie a benzina e di limitarne l’uso anche per quelli a batteria, con nuove regole valide per privati e servizi comunali approvate dal 61,7% delle e degli abitanti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

Gli e le abitanti di Zurigo ne hanno abbastanza del rumore dei soffiatori di foglie: con una maggioranza del 61,7% hanno deciso domenica di vietare i modelli a benzina in città.

Anche per quelli a batteria entrerà in vigore una limitazione: potranno essere utilizzati solo tra ottobre e dicembre; negli altri mesi dell’anno saranno autorizzati solo in casi straordinari, ad esempio per pulire le strade dopo la Street Parade. Le nuove disposizioni, introdotte con la revisione dell’ordinanza sulla polizia, varranno sia per i privati che per i servizi comunali.

Le cittadine e i cittadini erano chiamati alle urne perché i gruppi PLR, UDC e Centro/PEV avevano deciso di lanciare il referendum contro la decisione del Consiglio comunale, sostenendo che si tratta di “un’espressione della cultura del proibizionismo”.

La partecipazione al voto si è attestata al 52,8%.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR