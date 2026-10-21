Zurigo: uomo a volto coperto lancia bottiglia incendiaria, fermato

Attimi di paura per chi martedì pomeriggio si trovava alla stazione di Zurigo-Oerlikon. Keystone-SDA

Un uomo a volto coperto ha lanciato martedì pomeriggio una bottiglia incendiaria su una banchina della stazione di Zurigo-Oerlikon. Dei passanti sono riusciti a trattenere il 33enne cittadino svizzero fino all'arrivo della polizia.

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Keystone-ATS

L’uomo ha dato fuoco alla bottiglia di vetro piena di liquido e l’ha lanciata oltre i binari, indica in una nota la polizia cittadina di Zurigo. Nell’impatto, avvenuto nei pressi di una scalinata, il recipiente si è frantumato e il contenuto ha preso fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

L’autore del lancio è quindi fuggito correndo lungo i binari in direzione della vicina sede di ABB. Dei passanti sono intervenuti e lo hanno trattenuto fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che lo hanno arrestato e portato al posto di polizia per ulteriori accertamenti.

Al momento del lancio, sulle banchine della stazione c’erano numerosi viaggiatori. Alcuni si trovavano proprio accanto al punto di impatto della bottiglia incendiaria, ma si sono allontanati prima dell’arrivo della polizia. Il traffico ferroviario non ha subito interruzioni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze e il possibile movente del gesto.

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