Zurigo guida l’economia svizzera, ma cresce meno della media

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Benché quasi la metà del PIL svizzero sia generato da soli quattro cantoni, uno studio rivela che Zurigo, pur dominando con una quota del 21%, registra una crescita inferiore alla media a causa del suo settore dei servizi.

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I cantoni di Zurigo, Berna, Vaud e Ginevra generano quasi la metà dell’intero prodotto interno lordo (PIL) svizzero. La quota di Zurigo sul totale è pari al 21%, emerge da uno studio pubblicato lunedì dalla locale banca cantonale, la ZKB (Zürcher Kantonalbank).

Gli 11 cantoni più grandi sono responsabili dell’80% del PIL nazionale, mentre i restanti 15 contribuiscono con il 20%.

Tra il 2008 e il 2022 Zurigo ha però registrato una crescita media dell’1,3%, inferiore al +1,7% della Svizzera. La ZKB attribuisce il dato alla predominanza del settore dei servizi (70% del PIL zurighese), ad alta intensità di manodopera ma con tassi di crescita tipicamente più bassi rispetto all’industria. Malgrado ciò, il livello di produttività a Zurigo è elevato: il valore aggiunto per ora lavorata supera del 5% la media nazionale.

Gioca inoltre un ruolo particolare l’effetto FIFA: durante il periodo dei mondiali di calcio i ricavi dell’associazione con sede a Zurigo influenzano il PIL locale fino a un punto percentuale, contro lo 0,3% a livello nazionale.

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