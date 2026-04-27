Zurigo guida l’economia svizzera, ma cresce meno della media
Benché quasi la metà del PIL svizzero sia generato da soli quattro cantoni, uno studio rivela che Zurigo, pur dominando con una quota del 21%, registra una crescita inferiore alla media a causa del suo settore dei servizi.
I cantoni di Zurigo, Berna, Vaud e Ginevra generano quasi la metà dell’intero prodotto interno lordo (PIL) svizzero. La quota di Zurigo sul totale è pari al 21%, emerge da uno studio pubblicato lunedì dalla locale banca cantonale, la ZKB (Zürcher Kantonalbank).
Gli 11 cantoni più grandi sono responsabili dell’80% del PIL nazionale, mentre i restanti 15 contribuiscono con il 20%.
Tra il 2008 e il 2022 Zurigo ha però registrato una crescita media dell’1,3%, inferiore al +1,7% della Svizzera. La ZKB attribuisce il dato alla predominanza del settore dei servizi (70% del PIL zurighese), ad alta intensità di manodopera ma con tassi di crescita tipicamente più bassi rispetto all’industria. Malgrado ciò, il livello di produttività a Zurigo è elevato: il valore aggiunto per ora lavorata supera del 5% la media nazionale.
Gioca inoltre un ruolo particolare l’effetto FIFA: durante il periodo dei mondiali di calcio i ricavi dell’associazione con sede a Zurigo influenzano il PIL locale fino a un punto percentuale, contro lo 0,3% a livello nazionale.
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