Zurigo dice addio a Jelmoli

È stato il primo grande magazzino in Svizzera. Keystone / Michael Buholzer

Dopo 125 anni di attività il grande magazzino chiude i battenti in Bahnhofstrasse questo venerdì 28 febbraio.

1 minuto

Keystone-ATS

I grandi magazzini Jelmoli della Bahnhofsatrasse di Zurigo chiudono i battenti venerdì 28 febbraio dopo 125 anni di attività. Dagli anni ’90, le vendite e i profitti sono diminuiti costantemente, in parte a causa del cambiamento delle abitudini dei consumatori.

Originariamente la chiusura era prevista per la fine del 2024, ma alla fine sono stati concessi altri due mesi di attività. Nel febbraio 2023, Swiss Prime Site (SPS) ha deciso di chiudere il negozio Jelmoli sulla Bahnhofstrasse.

Gli scaffali sono stati svuotati. Keystone / Michael Buholzer

Il grande magazzino sarà trasformato per adattarlo alle attuali esigenze del mercato. Manor, che ha abbandonato la sua precedente sede sulla Bahnhofstrasse a causa del forte aumento degli affitti, vi si trasferirà nel 2027 e occuperà metà della superficie totale. L’altra metà sarà utilizzata per uffici e ristorazione.

La storia di Jelmoli a Zurigo inizia nel 1833 con Giovanni Pietro Guglielmoli, arrivato dall’Italia per lavorare in una società di commercio di tessuti. In seguito si fece chiamare Johann Peter Jelmoli.

La costruzione del grande magazzino, il primo in Svizzera, iniziò nel 1887 e fu inaugurato nel 1889. In breve tempo divenne uno degli indirizzi di maggior successo di Zurigo. Dopo diversi cambi di proprietà, dal 2009 il negozio è di proprietà di SPS.