Zucche e ortaggi da record a Rapperswil, trionfa un gigante da 650 chili

La zucca da record Keystone-SDA

Una zucca gigante arancione da oltre 650 chili si è aggiudicata lo scettro di regina degli ortaggi oggi ai campionati svizzeri di pesatura a Rapperswil-Jona, nel Canton San Gallo.

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Keystone-ATS

L’agricoltore zurighese Florian Isler si è aggiudicato il titolo nazionale per il terzo anno consecutivo grazie a una zucca Atlantic Giant da ben 651,5 chilogrammi, sollevata e trasportata fino alla bilancia con l’ausilio di un carrello elevatore.

Il coltivatore ha letteralmente dominato la competizione facendo incetta di primati: oltre alla zucca regina, ha presentato l’anguria più pesante del Paese (97,2 kg), la zucca a fiasco più imponente e un girasole record alto ben 7,7 metri. La giornata si è trasformata in una vera e propria festa dei primati, con la partecipazione di 16 team che hanno portato in gara 18 esemplari giganteschi.

L’evento ha visto crollare persino due record mondiali: quello per la patata dolce più pesante mai raccolta — una singola radice da 13,6 chili — e quello per il peperoncino più lungo al mondo, arrivato alla quota incredibile di 54,3 centimetri.

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