Zoë Më andrà all’Eurovision con la canzone “Voyage”

Il brano della 24enne friborghese "Voyage" è prevalentemente in francese. Keystone / Ennio Leanza

È stato presentato lunedì il brano con cui Zoë Më rappresenterà la Confederazione all'Euovision Song Contest, ospitato quest'anno in Svizzera grazie alla vittoria di Nemo l'anno scorso.

2 minuti

Keystone-ATS

La 24enne friburghese Zoë Më rappresenterà la Svizzera all’imminente edizione dell’Eurovision Song Contest (ESC), in programma nel mese di maggio a Basilea, con la canzone pop “Voyage”. Lo hanno annunciato lunedì mattina le emittenti RSI e SRF in un comunicato.

In qualità di Paese ospitante la Svizzera accede automaticamente alla finalissima che andrà in scena il 17 maggio 2025, scrivono la RSI e la SRF. Tuttavia, la giovane interprete avrà modo di esibirsi già durante la prima semifinale in programma il 13 maggio.

La canzone “Voyage” – il cui videoclip è ora disponibile su Youtube e sul sito web del concorso – è “come un abbraccio musicale e una mano tesa, che ci incoraggia a incontrare l’odio con l’amore, a permettere la tenerezza e a riconoscere la bellezza del momento”, viene sottolineato nella nota.

“Voyage”, che è stata presentata allo studio SRF di Leutschenbach, ricorda che “le persone diventano la loro versione migliore quando vengono trattate con compassione e cura”. Zoë Më canta metaforicamente nella sua canzone che “i fiori sono più belli quando li si annaffia invece di tagliarli”.

La Svizzera presenterà quindi una composizione meno audace rispetto alla precedente edizione dell’Eurovision, quando Nemo e la sua canzone “The Code” avevano vinto il concorso a Malmö, in Svezia.

Zoë Më risiede a Friburgo dal 2009, ma è originaria proprio di Basilea. La 24enne farà così ritorno nella sua Città natale (e dove vivono tuttora i suoi nonni) in occasione del più grande concorso canoro mondiale. “Rappresentare la Svizzera in qualità di Paese ospitante all’ESC è un grandissimo onore e a dir poco surreale”, aveva dichiarato l’artista elvetica – che canta sia in lingua tedesca che in francese, “in un connubio tra la musica pop e chanson” – quando era stata scelta per rappresentare la Svizzera.

Il brano di “Voyage” è cantato prevalentemente in francese.