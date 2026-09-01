Pitone tappeto lungo 3 metri scoperto in un bosco di Winterthur

ZH: pitone tappeto lungo 3 metri scoperto in un bosco di Winterthur Keystone-SDA

Un imponente pitone tappeto di tre metri, scoperto in un bosco di Winterthur, è stato catturato e ora la polizia è alla ricerca del proprietario, che al momento rimane sconosciuto.

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Keystone-ATS

Insolito ritrovamento di un pitone tappeto (o morelia spilota) giovedì scorso in un bosco di Winterthur (canton Zurigo): il serpente, lungo tre metri, è stato scoperto nel corso di un’escursione e poi catturato da uno specialista di rettili.

La polizia cantonale zurighese è tuttora alla ricerca del proprietario o della proprietaria del pitone, ma finora brancola nel buio.

Il serpente non è velenoso ed è ormai al sicuro, si legge in un post della polizia su Instagram. Le forze dell’ordine chiedono chi l’abbia perso o chi sappia dove vive normalmente questo “esemplare imponente”.

Al momento, però, nessun proprietario si è fatto avanti e non sono nemmeno pervenute segnalazioni in merito, ha dichiarato oggi una portavoce della polizia cantonale all’agenzia Keystone-ATS.

Il pitone tappeto è un serpente della famiglia dei Pythonidae, molto comune in Australia.

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