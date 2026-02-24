Lo jodel non sarà materia universitaria

Keystone-SDA

La proposta d'introdurre lo jodel come materia universitaria a Zurigo è stata respinta quasi all'unanimità dal Gran Consiglio, che pur riconoscendone il valore culturale non la ritiene una disciplina da finanziare con fondi pubblici.

1 minuto

Keystone-ATS

Un solo voto a favore al Gran consiglio zurighese. È l’esito di un’iniziativa individuale del parlamentare UDC Stefan Basler che chiedeva di proporre lo jodel come disciplina principale nelle scuole universitarie, analogamente a quanto accade a Lucerna.

Esponenti della sinistra e della destra hanno riconosciuto l’importanza del canto tradizionale dei pastori delle Alpi svizzere e il suo profondo radicamento nella cultura nazionale, tanto che dallo scorso dicembre è iscritto al patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Tuttavia tutti ritengono che non abbia posto quale disciplina universitaria finanziata dallo Stato, anche alla luce dell’offerta già presente a Lucerna.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Sämi, il “singing driver” Questo contenuto è stato pubblicato al Autista e jodler, Sämi Zumbrunn trasforma ogni viaggio in pullman in un’esperienza indimenticabile. Di più Sämi, il “singing driver”

L’iniziativa di Basler, a sua volta cantante di jodel, nasce dall’inquietudine nel constatare una diminuzione di nuove compagnie di questo canton tradizionale. Inoltre secondo il democentrista non mancano solo i novizi ma anche i direttori di coro.

Dal settembre 2018 l’Università di scienze applicate e delle arti di Lucerna propone lo jodel come materia principale del suo indirizzo di musica folcloristica. Lo scorso anno una prima studentessa ha ottenuto il suo diploma di Master.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative