Parapendista precipita nel bosco e rimane nove ore su un albero

Un 59enne è rimasto bloccato venerdì per quasi nove ore su un albero a 25 metri d’altezza dopo essere precipitato con il parapendio in un bosco a Oberägeri (canton Zugo); illeso, è stato salvato dai pompieri in serata.

Keystone-ATS

Parte con un parapendio, perde subito quota e precipita in un bosco, rimanendo su un albero per quasi nove ore prima di essere salvato: è successo venerdì a Oberägeri, nel canton Zugo. Illeso il protagonista dell’incidente, un 59enne.

Stando a quanto riferito sabato dalla polizia cantonale, l’uomo era decollato insieme a un altro parapendista alle 12.15 dalla zona detta Ramenegg, una spianata sopra l’Ägerisee. Poco dopo è però finito tra gli abeti, rimanendo bloccato a circa 25 metri d’altezza.

Ha contattato l’amico, che è arrivato sul posto e ha cercato di aiutare il compagno: gli sforzi sono però stati vani e alle 19.00 i due si sono così decisi ad allarmare i soccorsi. Sono quindi arrivati i pompieri, che intorno alle 21.00 sono riusciti a riportare il malcapitato a terra.