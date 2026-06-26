Cade nella fossa dei liquami di un’azienda agricola e muore
Un uomo di 69 anni ha perso la vita cadendo in una fossa di liquami a Walchwil, mentre quattro persone sono rimaste gravemente ferite dai gas tossici nel tentativo di soccorrerlo.
Giovedì mattina in un’azienda agricola di Walchwil (canton Zugo) un uomo è morto cadendo nella fossa dei liquami. Quattro persone sono rimaste seriamente ferite nei tentativi di salvataggio, a causa dei gas inalati.
L’incidente è avvenuta attorno alle 09:30, ha comunicato la polizia. La vittima di 69 anni è caduta nella fossa per motivi ancora da chiarire.
Due uomini sono accorsi per cercare di aiutarlo e hanno inalato gas tossici. Due ulteriori soccorritori hanno subito la stessa sorte e tutti e quattro sono stati portati in ospedale, tre con un elicottero e uno con l’ambulanza.
Il 69enne è stato recuperato dai pompieri ma, nonostante i tentativi di rianimazione, è morto sul posto. L’esatta dinamica dei fatti è oggetto di indagine.
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