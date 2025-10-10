Ypsomed investe 200 milioni per affermarsi negli Stati Uniti
Il fabbricante di dispositivi medici Ypsomed prevede di costruire un primo stabilimento negli Stati Uniti, in un contesto di dazi doganali su tutti i prodotti importati oltre oceano.
L’azienda di Burgdorf (BE) ha scelto il sito di Holly Springs, nella Carolina del Nord, dove intende investire inizialmente 200 milioni di franchi.
Lo stabilimento dovrebbe iniziare a soddisfare la domanda statunitense alla fine del 2027, ha indicato la società bernese in una nota odierna. La messa in servizio dovrebbe generare un centinaio di posti di lavoro, che Ypsomed intende già raddoppiare nei prossimi anni.
La direzione ricorda di aver adottato una strategia di crescita su tutti i fronti, con la recente apertura di un sito di produzione in Cina, l’avvio dei lavori di ampliamento delle capacità produttive a Schwerin, in Germania, per “diverse centinaia di milioni di franchi”, e l’ampliamento delle capacità a Soletta, per circa 200 milioni di franchi.
All’inizio di agosto, il CEO di Ypsomed e consigliere nazionale (PLR/SO) Simon Michel aveva annunciato un investimento totale di 1,5 miliardi di franchi per lo sviluppo delle infrastrutture nei prossimi quattro anni.
>>> Quali impatti stanno avendo i dazi USA sull’economia elvetica?
Come i nuovi dazi statunitensi hanno già un impatto sull'economia svizzera
